Egy beindított láncfűrésszel fenyegetőzve próbálta közös gyereküket elvinni párjától egy férfi

Láncfűrésszel fenyegetőzve próbálta közös gyereküket elvinni párjától Csongrád-Csanád megyében egy férfi, akit az ügyészség közleménye szerint letartóztattak.

Az ügyészség azt írja, a férfi csütörtökön részegen többször felhívta a tőle külön élő párját hogy találkozni akar vele és csecsemőkorú gyerekükkel. A nő nem akart találkozni, ezért a férfi először hangüzenetekben fenyegetőzött, majd éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel jelent meg a házuk előtt, és a kapuba belevágva követelte a nőtől, hogy adja oda neki a gyereket. A férfi csak a rendőrök kiérkezése után fejezte be a fenyegetőzést.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság és zaklatás miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés és bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartózását. (MTI)