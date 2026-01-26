Fegyveres támadás történt egy mexikói futballmeccsen, legalább 17-en meghaltak

Az első hírek szerint 11, a legfrissebb beszámolók szerint minimum 17 ember halt meg egy fegyveres támadásban egy futballpályán, illetve más beszámolók szerint egy annak közelében lévő épületben a mexikói Guanajuato államban lévő Salamanca városában.

Fotó: screenshot

A guanajuatói állami ügyészség közleménye alapján írt hírügynökségi beszámolók szerint tíz áldozat a helyszínen, egy további személy pedig kórházban hunyt el. A támadás helyi idő szerint vasárnap délután fél hat körül történt a Loma de Flores közösség futballpályáján, és tizenketten sebesültek meg, írta az MTI.

A helyi El Salmantino című lap viszont magyar idő szerint hajnali négykor már arról adott hírt, hogy 17 halálos áldozata van a támadásnak, és hét sebesültet ápolnak kórházban, közülük többen kritikus állapotban vannak. A legfrissebb hírek szerint nem is a meccsen, hanem közvetlenül utána tört ki a lövöldözés egy, a pálya melletti épületben, ahová a mérkőzés résztvevői lefújás után mentek (nem derül ki a beszámolóból, de lehetséges, hogy ez az öltöző volt). A lap megjegyzi: ezzel Salamanca véres hétvégét zárt, 25 gyilkosság történt a városban a két nap alatt.

Az MTI „a helyi média, valamint a salamancai városvezetés” tájékoztatása alapján azt írja: a pályán éppen futballmérkőzést tartottak, amikor az ismeretlen elkövetők két pickuppal a helyszínre érkeztek, és válogatás nélkül tüzelni kezdtek a játékosokra és a nézőkre. Egy helyi lap beszámolója alapján a rendőrség több mint száz töltényhüvelyt gyűjtött be a helyszínen.

A guanajuatói ügyészség vizsgálatot indított, de vasárnap estig nem történtek letartóztatások. A biztonsági erők, beleértve az állami rendőrséget, a Nemzeti Gárdát és a mexikói hadsereget, műveletet indítottak az elkövetők felkutatására.

Guanajuato állam Mexikó központi részén fekszik, országosan itt a legmagasabb a gyilkossági ráta. A Reuters hírügynökség Guanajuatót az egyik legveszélyesebb mexikói államként jellemzi, ahol két bűnbanda verseng a drog- és üzemanyagüzlet irányításáért, beleértve a Pemex állami olajvállalat vezetékeinek illegális megcsapolását. Salamanca városában található Mexikó egyik legfontosabb olajfinomítója. (MTI)