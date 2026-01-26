Már tizenegy ember meghalt az extrém hideg és havas ítéletidő miatt az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok nagy részén bezárták az iskolákat, utakat zártak le és repülőjáratokat töröltek, a meteorológiai szolgálat szerint „életveszélyes” körülmények uralkodnak Texastól New Englandig.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A BBC azt írja, több mint 800 ezren továbbra is áram nélkül vannak, miután a jég és a hó miatt megszakadt az áramellátás. A vihar miatt több mint 17 ezer járatot töröltek, a nagyvárosok iskolái bezártak vagy átálltak távoktatásra.

Fotó: AMID FARAHI/AFP

Heves havazás és ónos eső zúdult Amerikára, több mint 15 államban 30 centiméternél is több hó esett. Allison Santorelli, a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat meteorológusa azt mondta, „a hó és a jég nagyon lassan olvad, és nem fog hamar eltűnni, ami megnehezíti a helyreállítási munkálatokat”.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A CNN összefoglalója szerint már legalább 11 ember halt meg a napokban Kansasben, New Yorkban, Texasban, Lousianaban és Michiganben.