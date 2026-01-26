Izrael bejelentette, hogy megtalálták az utolsó izraeli túsz maradványait a Gázai övezetben, út nyílhat a gázai háborút lezáró fegyverszünet következő szakaszához – írja az AP.

Az izraeli kormány vasárnap közölte, hogy a hadsereg nagyszabású műveletet folytat egy kelet-gázai temetőben Ran Gvili maradványait keresve. A Times of Israel szerint Gvili volt az utolsó túsz, akinek a holttestét a Hamász még nem adta vissza a 2023. október 7-i terrortámadás és túszejtés óta.

Hanukagyertya-gyújtás a Ran Gvili holttestének visszaszerzése melletti, tel-avivi tüntetésen 2025. december 21-én. Fotó: ILIA YEFIMOVICH/AFP

Az AP szerint Gvili családja sürgette az izraeli kormányt, hogy ne lépjenek a fegyverszüneti megállapodás második szakaszába, amíg vissza nem szerzik az egykori rendőr maradványait. A 20 pontos fegyverszüneti terv következő szakasza egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozását, egy technokrata palesztin kormány megalakítását és a Hamász lefegyverzését írja elő.

Gvili holttestének megtalálása előtt a Hamász húsz élő izraeli túszt engedett el, és 27 holttest került vissza Izraelbe a fegyverszünet óta. Izrael többször is azzal vádolta a Hamászt, hogy késleltetik az utolsó túsz holttestének megtalálását, a Hamász viszont azt állította, hogy minden információt megadtak Gvili holttestéről, és Izrael akadályozza a holttest keresését az ellenőrzésük alatt álló területeken.

A Hamász friss közleménye szerint Gvili holttestének átadása azt bizonyítja, hogy elkötelezettek a gázai tűzszünet feltételei iránt, és felszólították a közvetítőket és az USA-t, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre a szükséges kötelezettségek betartása érdekében.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala vasárnap közölte, hogy megnyitják a Gázai övezet és Egyiptom közötti Rafah-átkelőt, miután befejeződött Gvili holttestének keresése. A humanitárius segélyek bejuttatásához fontos átkelő 2024 májusa óta nagyrészt zárva volt, kivéve egy rövid időszakot 2025 elején. Netanjahu a Kneszetben azt mondta, Gvili holttestének visszaszolgáltatása „rendkívüli eredmény Izrael számára”. „Megígértük, és én is megígértem, hogy mindenkit visszahozunk, és mindenkit vissza is hoztunk” – mondta a kormányfő.