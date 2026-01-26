Vádat emeltek a győrsövényházi kisposta vezetője ellen, aki 170 millió forintnyi megtakarítást nyúlt le

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki tíz éven keresztül összesen 171 299 457 forint kárt okozott egy postai szolgáltatási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek – írja honlapján a vádhatóság. Az eset a győrsövényházi kispostához kötődik: amikor azt 2024 elején bezárták, kiderült, hogy nagyjából ötven helyi lakos fejenként átlagosan csaknem 3,5 millió forintos megtakarítása tűnt el.

A 2024-ben bezárt győrsövényházi kisposta Fotó: Google Maps

Az ügyészségi hétfőn kiadott közleménye szerint a vádlott vezetőként a „Győr környéki településén található” postai kirendeltségén. Több mint tíz éven át, 2012 áprilisától 2023 októberéig rendszeresen megcsapolta a hozzá érkező, megtakarítási célú befizetéseket. Ahogy a vádiratban áll: a nő „46 ügyfelet érintő biztosítási ügylettel összefüggésben, hamis iratok felhasználásával tévedésbe ejtette munkáltatóját, az általa kezelt pénzösszeggel nem számolt el, hanem azt saját céljaira fordította”.

Az üggyel több cikkben foglalkozó Telex felidézi: rendszeres volt a győrsövényházi kispostán, hogy ha valaki ki akart venni egy jelentősebb összeget a pénzéből, a nő azt mondható, hogy ennyi pénz csak másnap adható ki. Ez addig ment így, amíg valaki nem egy másik postahivatalban akarta felvenni a pénzt, akkor ugyanis kiderült, hogy azt már kivették.

Az ügyészség különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és más bűncselekménnyel vádolja a nőt, akire végrehajtandó szabadságvesztést és pénzbüntetést kért. Kezdeményezte továbbá az eltiltását a pénzügyi szolgáltatást értékesítő foglalkozástól és a közügyek gyakorlásától.