Végrehajtást rendeltek el Kósa Lajos rokonának agrárcége ellen

belföld
Végrehajtási eljárás indult a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt.-nél – írta meg a 24.hu. Ez az a Kósa Lajos rokonához tartozó cég, amely ellen sikkasztás miatt indult nyomozás, miután többmilliárdos tartozást halmozott fel az évek során. A végrehajtást egy nyírbátori közjegyző rendelte el, derült ki a Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróságának hétfőn megjelent végzéséből.

A mátészalkai székhelyű Bászna körül tavaly év végén robbant ki a botrány, miután kiderült, hogy se pénz, se termény, és gazdák sora várja, hogy a cég kifizesse a felvásárolt búzájukat, kukoricájukat. Lapunk információ szerint a Bászna banki hitelállománya a lízingek nélkül is eléri a 10 milliárdot, azzal és az üzletfelek felé vállalt tartozásokkal azonban a 20 milliárdot is megközelítheti.

A kormány január közepén azt kommunikálta, hogy miután meghallgatták az ügyben az agrárkamara elnökét, elindult a felszámolás a cég ellen, ezt azonban az illetékes bíróság cáfolta. Nagy István agrárminiszter korábban közölte, a kormány arra vár, hogy valaki elindítsa a felszámolási eljárást, hogy megkezdhessék az érintett gazdák kárpótlását.

A lap megkereste a Fidesz képviselőjét, Kósa Lajost, akinek korábban a testvére, közvetve pedig az édesanyja is vezette a céget, és akinek a jelenlegi tulajdonos-vezérigazgató, Szilágyi Gábor a távoli rokona. Kósa azt mondta, a cég gazdálkodásáról semmilyen konkrét információja nincsen, de elismerte a rokoni szálat. Azt is elmondta, hogy amikor Mátészalkán vagy a környéken járt, és találkoztak, akkor Szilágyi Gábor „szívesen megmutatta a cég telephelyét”.

