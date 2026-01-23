„Nincs garancia, hogy az állam kifizet minket” – bizalmatlanok a Kósa-rokon agrárbotrányában megkárosított gazdák

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A kormány a gyors reagálásával csak le akarja csillapítani a gazdákat, akik a Bászna Gabona Zrt. körül kirobbant botrányban érintettek, ráadásul ez a gyorsaság csak annak köszönhető, hogy Kósa Lajos testvére van a történet mögött – vélik az érintett gazdák, akikkel a 444 beszélgetett.

Még tavaly év végén robbant ki a botrány a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. körül, miután kiderült, hogy se pénz, se termény, és gazdák sora várja, hogy a cég kifizesse a felvásárolt búzájukat, kukoricájukat.

Két érintett gazdálkodóval beszélgettem a történtekről, mindketten névtelenséget kértek, ezért a cikkben álnéven említem őket. Ennek oka az az általános vélemény, miszerint a gazdatársadalmat a különböző hiteleken és a támogatásokon keresztül nagyon könnyű sakkban tartani, adott esetben szankcionálni.

„Ha január helyett csak júniusban kapnám meg a támogatási összeget, az azt jelentené, hogy hitelből kell indítanom az évet. Míg az a gazda, aki már év elején, januárban megkapja a pénzét, nem szorul rá a hitelre, adósság nélkül kezdhet”, magyarázta István.

A szankcióktól való félelem az oka annak is állításuk szerint, hogy az érintett gazdák nem mertek felszámolási eljárást indítani a Bászna Gabona Zrt.-vel szemben. Ha a gazdák nem is, mások a kormány kommunikációja szerint már nyújtottak be felszámolási kérelmeket, amit az érintett kisebb-nagyobb társaságok is megtehettek. Viszont a felszámolási eljárásnak egyelőre semmi nyoma a cégközlönyben és a cégbírósági dokumentumok között.

„A kormány el fogja húzni”

A Bászna Gabona Zrt.-t 2018. október végén alapította egy mátészalkai testvérpár, Szilágyi Gábor és Szilágyi Balázs, majd pár héttel később új társ is képbe került, Kósa Lajos testvére, Kósa Karolina, aki 2021 őszéig volt résztulajdonos. Ezen túl rokoni kapcsolatot is fel lehet fedezni Kósa Lajos és a Szilágyiék között. Erről a 24.hu cikke szerint Kósa Lajos nagynénjének, a tavaly elhunyt Kósa Vilmának a férje, Debreczeni Tibor számolt be naplójában. A szintén elhunyt drámapedagógus egy 2016-os családi esemény részleteit írta meg visszaemlékezésében, amikor a felesége 86. születésnapját ünnepelték Szamosszegen, ahonnan a Kósa család származik. A rendezvényt a beszámoló alapján Kósa Vilma rokona, Szilágyi János ,Mátészalkán élő mezőgazdász és felesége, Pálma asszony, „a kedves orvosnő” rendezte. Utóbbi Borbás Pálma, aki a cégadatok alapján a Bászna Gabona tulajdonos-vezérigazgatójának, Szilágyi Gábornak az édesanyja.

„A problémák akkor kezdődtek, amikor Kósa kiszállt” – mondta István, aki utalt arra is, hogy jelentős összeggel távozott Kósa Karolina, ám erre utaló jel a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolókban nincs. Igaz, a cég rendre szűkre szabott jelentéseket ad le az éves gazdálkodásáról, amelyekben szinte semmilyen tételt sem bontanak ki részletesebben.

Istvánnak egyéves nyereségével, több mint 40 millió forinttal tartozik a Bászna Gabona Zrt. Ő kukoricát adott el a társaságnak, a számlákat azonban csak részben fizette ki Szilágyi Gábor. „Egyetlen szerencsém, hogy több lábon állok, és a növénytermesztés mellett állattenyésztéssel is foglalkozom”, mesélte.

„Csak ebben a községben 3-4 családnak több mint 100 millióval tartozik Szilágyi. Én úgy hallottam, a teljes kár, amit okoztak, 20 milliárd forint. Azt mondja az állam, hogy majd a vagyonból kártalanítanak minket, de abból nem fognak. Egyszerűen nincs ennyi vagyona a Básznának.”

Ezért is gondolja István és a másik beszélgetőpartnerünk, József is reális forgatókönyvnek, hogy a kormány el fogja húzni a kártalanítást.