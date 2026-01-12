Kósa Lajos rokonsága bukkan fel a megrogyott agrárcég mögött, amely kelet-magyarországi agrárvállalkozók tömegét viheti padlóra

gazdaság
Hetek óta forrnak az indulatok azoknak a kelet-magyarországi, illetve részben felvidéki agrárvállalkozóknak a köreiben, akik az elmúlt években a Bászna Gabona Zrt. szerződött partnerei voltak. A mátészalkai székhelyű, jelenleg egy Szilágyi Gábor nevű férfi kizárólagos érdekeltségébe tartozó cég ugyanis milliárdokkal, egyes becslések szerint több mint tízmilliárd forinttal tartozik a gazdáknak. Követelések, készlethiány, rendőrségi feljelentés, az ügyben megszólaló Nagy István agrárminiszter – a cég esetét a Telex néhány napja a 2000-es évek nagy kelet-magyarországi agrárbotrányához, a Hajdú-Bét ügyéhez hasonlította.

A társaság, amit 2018-ban kft.-ként hoztak létre, majd átalakult zrt.-vé, sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez, a párt volt alelnökéhez. Kezdetben tulajdonos volt benne, sőt, a maga negyven százalékával a legnagyobb tulajdonosnak számított Kósa Karolina Éva, aki a politikus testvére, de egy időben egy cégen keresztül tulajdonos volt benne Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A társaság jogi ügyeit pedig annak a Fiák Istvánnak az ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég már néhány hónappal később több százmilliós silórendszert kezdett építeni, amihez, mint a 24.hu akkor megtudta, 500 millió forintos állami hitel nyújtott segítséget.

Noha a Bászna Gabonából már évekkel ezelőtt kiszállt Kósa testvére és anyja is, a cég ügyeit egy ideig még Fiák intézte, írja most a 24.hu, amely azt is feltárta, hogy a Bászna Gabona, ha jóval közvetettebben is, de máig kötődik Kósához. A mostani kizárólagos tulajdonos, akinek Kósa Karolina is eladta a tulajdonrészét 2021-ben, az a Szilágyi Gábor, aki távoli rokona a fideszes politikusnak. Kósa Lajos nagynénjének, a már elhunyt Kósa Vilmának a férje, Debreczeni Tibor drámapedagógus írta le még 2016-ben, hogy a Kósa család rokonságban áll Szilágyi János, Mátészalkán élő mezőgazdásszal, akinek a cégadatokból kikövetkeztethetően Szilágyi Gábor a fia (Szilágyi János feleségének és Szilágyi Gábor anyjának megegyezik a neve).

A 24.hu megpróbálta elérni Kósa Lajost, hogy megkérdezze a cégről, ám a lap munkatársa elég sajátos választ kapott a fideszes politikustól: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.

A vállalat a piaci viszonyokat ismerők szerint éveken át a piaci árnál drágábban vásárolt és olcsóbban adott el. „A cégnek juttatott nagyobb induló állami segítségből, illetve az agresszív növekedési stratégiájából kiindulva sokan azt gondolták, hogy a vállalat nagy központi támogatások lehívására lett optimalizálva. A piaci szereplőkben volt egyfajta vakhit, azt gondolták, nem lesz baj” – írta a problémák forrásáról a Telex. A Bászna Gabona egyébként egy négy tagból álló cégcsoport része, melynek a másik meghatározó vállalata a Bászna Sertés Zrt., ami a 24.hu szerint „még inkább Kósa Lajos családjával forrt össze”. A cég korábban Méker Befektetési és Tanácsadó Kft.-nek hívták, ebben lévő résztulajdona révén Kósa anyja a Bászna Gabona közvetett tulajdonosa, de ebben is benne volt Szilágyi Gábor, valamint testvére, Szilágyi Balázs is.

