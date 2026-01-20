A NAV végrehajtást indított Kósa Lajos agrárbotrányban érintett rokonának egyik cégénél

Még tavaly decemberben derült ki, hogy se pénz, se termény a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt.-nél, miközben gazdálkodók sora várja, hogy hozzájusson a pénzéhez. Az okozott kár több tízmilliárd forintra rúghat. A történet pikantériája, hogy a cégben egy ideig Kósa Lajos testvére és édesanyja is tulajdonos volt, de az alapító és jelenlegi tulajdonos Szilágyi Gábor is távoli rokona a fideszes politikusnak.

A gyorsan hatalmasra hizlalt céggel szemben sikkasztás miatt már nyomozást folytat a rendőrség, de a cégbírósági dokumentumokban nem látszik nyoma annak, hogy felszámolás vagy csődeljárás indult volna. A Bászna Gabona egyik leánycégét illetően azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal múlt héten a tettek mezejére lépett.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága január 15-én végrehajtási eljárást indított a kérsemjéni székhelyű Bászna Takarmány Kft.-vel szemben.

Fotó: Bászna Gabona Zrt./Facebook

Az eset azért lehet érdekes, mert a cég 100 százalékos tulajdonosa a botrány főszereplője, a Bászna Gabona Zrt. Vagyis a részesedés révén a Bászna Gabona vagyonának is tekinthető a Bászna Takarmány Kft.

Küldtünk kérdéseket a NAV-nak, hogy a végrehajtás összefüggésben van-e a Bászna Gabona Zrt. ügyével, és arról is érdeklődtünk, hogy milyen jogcímen és mekkora összeg miatt indult végrehajtás. Cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

A Bászna Takarmány az Opten adatbázisa szerint 2023 májusában került a Bászna Gabona Zrt. tulajdonába, ekkor lett az ügyvezetője Szilágyi Gábor, aki egyben a Bászna Gabona tulajdonosa is. A cég azóta stabilan jövedelmező:

a 2023-as 1,2 milliárdos bevételből 72 milliós nyereséget termelt,

2024-ben 1,3 milliárdból 520 milliós profitot hozott össze.

A profit ilyen jelentős javulásához az anyag jellegű kiadások drasztikus csökkentése járult hozzá a cég eredménybeszámolója szerint. Ugyanakkor a Bászna Gabonához hasonlóan ez a vállalkozás sem mentes a hitelektől. A mérlege szerint 2024 végén 855 milliós tartozása volt, a hitelbiztosítéki nyilvántartás szerint még 2023 tavaszán jegyzett be egy 990 millió forint értékű zálogjogot a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. Emellett a Mészáros Lőrinchez köthető Euroleasing Zrt.-től is lízingelnek egy termények szállítására alkalmas tartálykocsit, egy OMEPS CM 50 típusú trélert.

A Bászna Gabonát 2018-ban hozták létre, és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor az édesapja révén távoli rokona Kósa Lajosnak.

A fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István – majd az ő ügyvédi társulása – intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég már néhány hónappal később több száz milliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített. Amikor a 24.hu Bászna-ügyben megkereste Kósát, a fideszes politikus annyit mondott: „Ezt a telefonszámot felejtse el, ezen újságíróval még sosem beszéltem, és ezután sem fogok”, majd véget vetett a hívásnak.

A cégről írt összes cikkünk itt olvasható >>>