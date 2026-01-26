Yungblud bocsánatot kért, amiért a Rammstein frontemberével fotózkodott

Till Lindemann, a Rammstein frontembere a napokban Instagramon osztott meg egy Ausztráliában készült fotót, amin ő és a brit énekes, Yungblud látható. Lindemann a képhez azt írta, nagyon örül, hogy találkozhatott Perthben Yungbluddal, aki ezek után magyarázkodó nyilatkozatot adott ki, Lindemannt ugyanis évekkel ezelőtt több nő is szexuális visszaélésekkel vádolta meg. (A nyomozást bizonyíték hiányában megszüntette a berlini ügyészség.)

Yungblud az Instagramon megosztott fotó után a Far Out szerint azt közölte, nem volt tisztában a Lindemannal szemben megfogalmazott vádakkal. „Fogalmam sem volt róla – minden nap sok emberrel találkozom anélkül, hogy teljes mértékben tudnám, kik ők és mivel foglalkoznak.” A brit énekes azt mondta, ha tudott volna a vádakról, „teljesen más lett volna a helyzet”.

„Mindig kiállok az elveim mellett. A jövőben jobban oda fogok figyelni erre.”

A fotót egyébként Yungblud nem, csak Lindemann osztott meg.