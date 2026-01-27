„Úgy öltözött, mintha az eBayről vásárolt volna SS-egyenruhát” – Trump bevándorlóellenes politikájának fontos arca bukott meg Minneapolisban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Donald Trump bevándorlásellenes fellépésének egyik központi alakját, Greg Bovinót leváltották a határőrség országos parancsnoki posztjáról. Bovino visszatér korábbi beosztásába a kaliforniai El Centro szektorhoz, ahol várhatóan a közeljövőben nyugdíjba vonul – írta meg az Atlantic egy belbiztonsági minisztériumi (DHS) tisztviselőre hivatkozva.

Bovino hirtelen lefokozása eddig a legvilágosabb jele annak, hogy a kormányzat újragondolja módszereit, miután szombaton a Bovino irányítása alatt álló határőrségi ügynökök lelőtték és megölték a 37 éves Alex Prettit. Donald Trump hétfőn este úgy döntött, hogy leváltja Bovinót, és Tom Homant, a bevándorlási ügyekért felelős „határcárt” küldi be a helyére. A minnesotai idegenrendészeti akció erőszakossága és a három héten belül ott agyonlőtt két amerikai állampolgár miatt már republikánus politikusok egy csoportja is nyilvánosan kritizálta azt.

Fotó: MATTHEW HATCHER/AFP

Az elmúlt hét hónapban Bovino volt a demokrata vezetésű városokat célzó bevándorlásellenes fellépés legfőbb arca a nyilvánosságban, megjelenése a fasizmus esztétikáját idézte. Kristi Noem belbiztonsági miniszter és a Trump-kormányzat más tisztviselői felruházták „parancsnoki” címmel, majd őt és maszkos határőreit Chicagóba, Charlotte-ba, New Orleansba, most pedig Minneapolisba vezényelték. Bovino időközben a MAGA-tábor közösségi médiás sztárjává vált: saját filmes stábbal járta az országot, és online felületein rendszeresen visszatámadt demokrata politikusokra és más bírálóira.

A tapasztalt idegenrendészeti tisztviselők egyre nagyobb aggodalommal figyelték, hogy Bovino a hivatalos parancsnoki láncot megkerülve dolgozik, miközben láthatóan élvezte, hogy politikai szereplővé vált.