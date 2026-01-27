Újabb „a határőrséget érintő” lövöldözés volt Amerikában, egy embert meglőttek, kritikus állapotban van

Kedden lövöldözés volt az Egyesült Államok délnyugati részén fekvő, a mexikói határral szomszédos Arizona államban. Az eset egy Arivaca nevű, az amerikai-mexikói határtól körülbelül 16 kilométerre fekvő településen történt. Chris Nanos megyei seriff bejelentette, hogy a lövöldözésben az amerikai határőrség is részt vett, hozzátéve: a seriffi hivatal, az FBI, valamint és a Határvédelem közösen vizsgálja az esetet, írja a Reuters.

Az NBC News arról számolt be, hogy egy személy kritikus állapotban van, miután meglőtték egy, „a határőrséget érintő incidensben”. A lövöldözés körülményei nem tisztázottak, és eddig a meglőtt személyt sem azonosították. A Belbiztonsági Minisztérium nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

A kisváros, ahol az incidens történt, a hírügynökség szerint az Amerikába érkező menekültek forgalmas átkelőhelye, ahol azok vezetői és a határőrség közötti korábban is voltak már feszültségek.

Az incidens azután történt, hogy szombaton Minnesotában megölték a 37 éves Alex Prettit, az intenzív osztályon dolgozó ápolót, akit szövetségi bevándorlási ügynökök többször meglőttek. Január elején egy Renee Good nevű civilt is lelőttek a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) fegyveresei, és a két botrány „komoly politikai fejfájást okozott Donald Trump elnöknek, valamint újabb felháborodást váltott ki a szövetségi ügynökök agresszív taktikája miatt, akik hetek óta járják Minneapolis utcáit”.

Egy Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint Trump bevándorlási végrehajtási taktikájának támogatottsága már a Pretti-lövöldözés előtt csökkenni látszott, és tovább csökkent az eset után. A téma defenzívába kényszerítette a republikánusokat a novemberi félidős választások előtt, amikor a párt szűk kongresszusi többsége forog kockán, írja a Reuters.