Besokallt és felmondott az érdi szakrendelő főigazgatója

Távozik Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, mert besokallt, számolt be a 24.hu.

Az igazgató egy Facebook-posztban jelentette be az utolsó munkanapját, a lap megkeresésére pedig csak annyit árult el: „Besokalltam. Vége a szélmalomharcnak.”

A szakrendelő honlapján is megjelent egy poszt a távozással kapcsolatban, ebben Bárány közölt egy részletet a háziorvosokkal történt tavalyi levélváltásból:

„Don Quijote alakja a reménytelen küzdelmek (szélmalomharcok) allegóriája lett. Gondolkodom azon, hogy leveleimet a jövőben így írom alá: D.Q.”

Az erdmost.hu korábban számolt be arról, hogy egy érdi lakos nyílt levelet intézett a Romics főigazgatójához, amely arra az évek óta tapasztalható problémára mutatott rá, mely szerint hosszú várólisták alakultak ki a fontosabb szakrendeléseken, csak több hónapnyi várakozás után lehet ellátáshoz jutni Érden. Bárány Zsolt szerint azonban a nyílt levélnek nincs köze a felmondásához, „egyszerűen csak ekkor telt be a pohár, belefáradt a sokfrontos, kilátástalan küzdelembe”.