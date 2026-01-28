Egy fénykép borzolja a kedélyeket Hegyalján

Orosházától Pápáig, Mosonmagyaróvártól Gárdonyig egy sor, fideszesnek elkönyvelt vidéki városban nem a Fidesz jelöltje nyerte a 2024. júniusi polgármester-választást.
Sárospatakon is ez történt. 2006-ban Hörcsik Richárd nyert, őt 2010-ben Aros János követte a polgármesteri székben. Meglepetésre három ciklus után, 24-ben egészen sima vereséget szenvedett a független Farkas Szabolcstól.
Az építőiparban tevékenykedő Farkast az önkormányzati választás előtt hírbe hozták a Fidesszel. A Telex az önkormányzati választás előtt például megpendítette annak lehetőségét, hogy valójában Fidesz-közeli vállalkozók állnak szemben a Fidesszel. A Kontroll még direktebb volt, amikor a témáról szóló cikkének ezt a címet adta: A város, ahol a NER legyőzte a Fideszt. (A Kontroll cikkének pikantériáját az adja, hogy szerzője az a Berger Zsolt, aki szintén indult a 2024-es polgármester-választáson, és végül harmadik lett. Újságíró volt, most a Karádi-Berger Borászatot viszi.)
A győztes a Tiszáról azt mondta: Teljesen jó szikra.