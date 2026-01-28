Egy fénykép borzolja a kedélyeket Hegyalján

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Farkas Szabolcs sárospataki polgármester is ott volt azon az önkormányzati gyűlésen, ahol Orbán Viktor arról beszélt: azon múlik a választási siker, hogy az önkormányzati vezetők és képviselők hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe.

Megjelenése meglepetés volt, mivel a 2024-es önkormányzati választáson azt a fideszes polgármestert győzte le, akiről azt lehetett hinni, hogy addig áll a város élén, ameddig akar.

Farkas Szabolcs szerint nincs itt semmi látnivaló, tiszás rendezvényekre is eljár, mindkét nagypárt országgyűlési képviselőjelöltjével normális viszonyban van, mindenki polgármestere akar lenni.

Orosházától Pápáig, Mosonmagyaróvártól Gárdonyig egy sor, fideszesnek elkönyvelt vidéki városban nem a Fidesz jelöltje nyerte a 2024. júniusi polgármester-választást.

Sárospatakon is ez történt. 2006-ban Hörcsik Richárd nyert, őt 2010-ben Aros János követte a polgármesteri székben. Meglepetésre három ciklus után, 24-ben egészen sima vereséget szenvedett a független Farkas Szabolcstól.

Az építőiparban tevékenykedő Farkast az önkormányzati választás előtt hírbe hozták a Fidesszel. A Telex az önkormányzati választás előtt például megpendítette annak lehetőségét, hogy valójában Fidesz-közeli vállalkozók állnak szemben a Fidesszel. A Kontroll még direktebb volt, amikor a témáról szóló cikkének ezt a címet adta: A város, ahol a NER legyőzte a Fideszt. (A Kontroll cikkének pikantériáját az adja, hogy szerzője az a Berger Zsolt, aki szintén indult a 2024-es polgármester-választáson, és végül harmadik lett. Újságíró volt, most a Karádi-Berger Borászatot viszi.)

