Kiszámoltuk, hol lehet esélye a Fidesznek és a Tiszának, sok helyen vérre menő küzdelem várható

Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2022-es választási eredmény megismétlése a céljuk, ami 87 egyéni mandátumot jelentene.
A jelenlegi erőviszonyok alapján azonban ez jócskán eltúlzott várakozásnak tűnik.
A korábbi választási eredményeket alapul véve azt látszik, hogy a Fidesz 30 helyen nyerhet nagy magabiztossággal, az ellenzék pedig 31 körzetben. Itt nem csak tiszás jelölt győzelméről lehet szó, befuthat olyan jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselő is, aki függetlenként vagy pártszínekben indul.
Számításaink szerint az inkább fideszes és inkább ellenzéki körzetek száma is nagyjából ugyanannyi, míg 10 választókerület lényegében megjósolhatatlan. Mindez akkor igaz, ha nem mozdul el a pártok támogatottsága drasztikusan egyik vagy másik irányba, hiszen akkor minden felülíródik.
Választókerületre lebontva is mutatjuk az esélyeket – szemre az országtérkép az eltérő méretű választókerületek miatt torzít –, és a fontosabb jelöltek neveit is (a cikk végén pedig táblázatos formában is felsoroltuk, hogy a mostani erőviszonyok ismeretében hol ki látszik inkább esélyesnek).
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Budapest átrajzolása alaposan bekavart az ellenzéknek.
A 2022-es választáson 18 fővárosi körzetből 17-et elvesztő kormánypárt szinte teljes sorcserét hajtott végre, a 2022-es jelöltek közül csak négyen próbálkozhatnak újra.
Szijjártó és Hende vezetéknévvel is lesznek jelöltjeik. Nyert a volt KDNP-s, akit baloldalizott a Fidesz. A valószínűleg nem induló Németh Szilárd egyből rárepült a tiszás jelöltre.
Hajdú-Biharban a hatból négy, Csongrádban a négyből három körzetben új ember indul, négy megyében nem változott semmi. Ketten már képviselők, mégis új jelöltnek számítanak – egyikük Vasból szerzett mandátumot, most Ózdon indul.