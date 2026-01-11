Kiszámoltuk, hol lehet esélye a Fidesznek és a Tiszának, sok helyen vérre menő küzdelem várható

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a 2022-es választási eredmény megismétlése a céljuk, ami 87 egyéni mandátumot jelentene.

A jelenlegi erőviszonyok alapján azonban ez jócskán eltúlzott várakozásnak tűnik.

A korábbi választási eredményeket alapul véve azt látszik, hogy a Fidesz 30 helyen nyerhet nagy magabiztossággal, az ellenzék pedig 31 körzetben. Itt nem csak tiszás jelölt győzelméről lehet szó, befuthat olyan jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselő is, aki függetlenként vagy pártszínekben indul.

Számításaink szerint az inkább fideszes és inkább ellenzéki körzetek száma is nagyjából ugyanannyi, míg 10 választókerület lényegében megjósolhatatlan. Mindez akkor igaz, ha nem mozdul el a pártok támogatottsága drasztikusan egyik vagy másik irányba, hiszen akkor minden felülíródik.

Választókerületre lebontva is mutatjuk az esélyeket – szemre az országtérkép az eltérő méretű választókerületek miatt torzít –, és a fontosabb jelöltek neveit is (a cikk végén pedig táblázatos formában is felsoroltuk, hogy a mostani erőviszonyok ismeretében hol ki látszik inkább esélyesnek).