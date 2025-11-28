A Tisza összes arca és vezetője képviselő-jelölt lesz, Ruszin-Szendi Romulusz hatalmasat tarolt

Több mint 3 órán át tartó élő műsorban jelentették be a Tisza Párt egyéni képviselő-jelöltjeit. A tiszás arcok és húzónevek mindenhol taroltak, ott is, ahol az első fordulóból másodikként jutottak tovább.

Így péntek estére eldőlt, hogy

Radnai Márk,

Tarr Zoltán,

Forsthoffer Ágnes,

Ruszin-Szendi Romulusz,

Nagy Ervin,

Rost Andrea,

Tanács Zoltán

és Kulcsár Krisztián a Tisza jelöltje lesz.

Az nem volt kérdés, hogy Magyar Péter is, hiszen ellene nem indult senki az előválasztáson.

A jelölteket kétkörös előválasztás után választották ki. A múlt heti első fordulóban a Tisza sziget-tagok választókerületenként három jelöltjelölt közül kettőt juttattak a második fordulóba, amiben – regisztráció után – már minden választópolgár szavazhatott, aki az adott választókerületben el. A végső jelölteket a párt vétójoggal rendelkező elnöksége hagyta jóvá. Magyar Péter azt mondta, összesen 300 ezer ember szavazott a második körben.

Tarr, Magyar, Radnai és Forsthoffer a Tisza élő műsorában

Magyar összegzése szerint a jelöltek 33 százaléka nő, és 17 egészségügyben dolgozó van köztük. Azt mondta, az elnökség nem vétózott meg egy eredményt sem.

A 104 jelöltet megnézhetik térképen:

A cikkben pedig megyei bontásban ismertetjük az előválasztás győzteseit. Az egyéni választókerületek száma mögött zárójelben jeleztük a választókerületi székhelyeket. Két körzetben (Borsod-Abaúj-Zemplén 7-es és Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-es) később választja ki jelöltjét a párt.

Baranya

1-es választókerület (Pécs): Ruzsa Diána

Ruzsa Diána kardiológus Pécsen él, de korábban tanult és dolgozott az Egyesült Államokban és Németországban is. A kormánypárti lapok azért támadták az előválasztás ideje alatt, mert testvére, Ruzsa Csaba Pécs szocialista alpolgármestere.

A választókerület egyike annak a két vidéki körzetnek, ahol 2022-ben ellenzéki jelölt nyert. A független Mellár Tamás azonban már korábban bejelentette, hogy nem indul újra, és a tiszás jelöltet támogatja.

2-es választókerület (Pécs): Kovács Áron

Kovács Áron közgazdász és egyetemi oktató. A Pécs egy része mellett többek között Komlót is magába foglaló választókerület parlamenti képviselője Hoppál Péter, a Fidesz valószínűleg ismét őt indítja.

3-as választókerület (Mohács): Rózsahegyi Áron

Rózsahegyi Áron a „VAN Közéleti Egyesület - Változást Akarók Nemzedéke közéleti egyesület” mohácsi önkormányzati képviselője. Mélyépítést és műszaki informatikát tanult. Rózsahegyit azért támadta a kormánypárti média, mert a VAN 2024-es mohácsi polgármesterjelöltje Csorbai Ferenc, Puch László MSZP-pénztárnok veje volt.

A választókerület az ország egyik legkormánypártibb körzete. A KDNP-s Hargitai János 1998 óta a választókerület parlamenti képviselője, 2022-ben 60 százalékos eredménnyel nyert.

4-es választókerület (Szigetvár): Kapronczai Balázs

Kapronczai Balázs tanulmányai befejezése után Szigetváron sikeres magán művészeti iskolát alapított. Intézményében ma már három megyéből több mint 1500 növendéket tanítanak. Kapronczai a magyar táncélet meghatározó szereplője. Vidéken él feleségével és gyermekeivel.

A választókerület képviselője a fideszes Nagy Csaba, aki 2022-ben 61 százalékos eredménnyel győzött.

Bács-Kiskun

1-es választókerület (Kecskemét): Csőszi Attila

Csőszi Attila közgazdász végzettségű, huszonéves korától saját vállalkozást vezet. Dolgozott a vendéglátásban és a szállodaiparban is.

2-es választókerület (Kecskemét): Molnár János

Molnár János 51 éves vállalkozó, aki Solton nőtt fel, de 1997 óta Kecskeméten él. Tavaly otthagyta a munkahelyét, hogy teljesen a Tiszára tudjon koncentrálni.

3-as választókerület (Kalocsa): Judák Zsolt

Judák Zsolt Kiskőrös és Soltvadkert környékén évtizedeken át tanított biológiát és testnevelést. Később dolgozott a versenyszférában, jelenleg pedig paprikát termel. Az apja Soltvadkerten volt háziorvos, és a város díszpolgára lett. Judák részt vett Magyar Péter november 20-ai kalocsai fórumán, de nem szólalt fel.

4-es választókerület (Kiskunfélegyháza): Kovács Gyula

Kovács Gyula 52 éves orvos. 1998-2002 között független önkormányzati képviselő volt Izsákon. Később húsz évig háziorvosként, majd a járó- és fekvőbeteg-ellátásban dolgozott. Jelenleg gasztroenterológusként gyógyít. Rendszeresen tart egészségügyi előadásokat, és cikkeket is ír.

5-ös választókerület (Kiskunhalas): Karsai-Juhász Katalin

Karsai-Juhász Katalin magyar-ének szakos tanár, negyven éve él Jánoshalmán. Bemutatkozása szerint fontos számára az éneklés, jelenleg is kórustag. Ő Orbán Árpád közgazdászt, a fővárosi tisza frakció tagját győzte le.

6-os választókerület (Baja): Csontos Bence

Csontos Bence Baján született és nőtt fel, majd az ELTE-n nemzetközi tanulmányokból és filozófiából diplomázott. Jelenleg online marketingesként dolgozik. Csontos az előválasztási kampányban a Telexnek nyilatkozott.

Békés

1-es választókerület (Békéscsaba): Bodóczi István

Bodóczi István fiatal kora óta aktív a békéscsabai közéletben. 18 évesen diákpolgármester volt, majd 2020-tól egy fiatalokat összefogó civil szervezetet vezetett. Tavaly óta békéscsabai önkormányzati képviselő, a Pátria Békéscsaba Egyesület színeiben. Az egyesület közgyűlési frakcióvezetője.

2-es választókerület (Békés): Gombár Dávid

Gombár Dávid Kecskeméten végezte el a szakgimnáziumot, majd egyből dolgozni kezdett. Jelenleg Szarvason vállalkozik. Gombár beszélgetett Magyar Péterrel a pártelnök nyári szarvasi országjáró fórumán.

3-as választókerület (Gyula): Ráki Zsolt

Ráki Zsolt 59 éves biotermelő, 1995 óta él Gyulán. A Külkereskedelmi Főiskolára járt, később szakközgazdász végzettséget szerzett. Ügyvezetőként több logisztikai vállalatnál is dolgozott Győrben, később a biotej-előállításra váltott. A Körös–Maros Biofarm tulajdonosaként jelenleg gazdaságot üzemeltet, évente 7,5 millió liter tejet termelnek.

4-es választókerület (Orosháza): Ianosné Gurzó Mária

Ianosné Dr. Gurzó Mária Magdolna fogszakorvos Méhkeréken született, jelenleg Orosházán él. Megyei szakfelügyelő, a Magyar Orvosi Kamara országos és területi küldöttje, valamint az Országos Román Önkormányzat képviselője.

Az orosházi választókerületről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Borsod-Abaúj-Zemplén

1-es választókerület (Miskolc): Juhász Roland

Juhász Roland Miskolcon nőtt fel, majd tanulmányai után három évtizeden át dolgozott a családi vendéglőben és panzióban. Később a szállodaiparban vállalt munkát, egészen addig, amíg nem csatlakozott a Tiszához. Az elmúlt másfél évben a párt szervezőjeként dolgozott. A Borsod24 információi szerint legutóbbi munkahelyéről azért küldték el, mert aktívan támogatta a Tiszát.

2-es választókerület (Miskolc): Czipa András

Czipa András Miskolcon nőtt fel, egyetemi évei alatt több évet külföldön élt. Jelenleg az Európai Parlamentben dolgozik.

3-as választókerület (Ózd): Németh Csilla

Németh Csilla orvos Arlón született, majd Debrecenben diplomázott. Neurológus szakvizsgájának letétele után hazaköltözött Ózd térségébe, jelenleg Arló háziorvosaként dolgozik.

4-es választókerület (Kazincbarcika): Hatala-Orosz Csaba

Hatala-Orosz Csaba tanár. Bemutatkozása szerint hatgyermekes keresztény családból érkezik, ahol legnagyobb testvérként megtanulta a felelősséget és a gondoskodást.

5-ös választókerület (Sátoraljaújhely): Lontay László

Lontay László Sárospatakon él. Pályája évtizedeken át az állami természetvédelemhez kötődött: uniós projektekben és a Természetvédelmi Őrszolgálatban szerzett tapasztalataival a térség szinte minden szegletét, mind a 98 települést jól ismeri. Másfél éve hagyta el az államigazgatást, miután bemutatkozása szerint rájött, hogy a Fidesz romba döntötte a térséget.

6-os választókerület (Tiszaújváros): Bihari Zoltán

Bihari Zoltán 58 éves ökológus, a Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet volt vezetője. Tizenhat évig dolgozott egyetemi oktatóként, jelenleg hajózással foglalkozik. Szerencsen született, Mádon nőtt fel, és több mint 20 éve Tokajban él. Könyvet írt a szőléskedésről.

7-es választókerület (Mezőkövesd): Még nincs jelölt

A jelöltállítást egészségügyi és családi okok miatt néhány héttel kitolták.

Budapest

1-es választókerület (I–V–VI–VII–XI–XII. kerület): Tanács Zoltán

Tanács Zoltán idén ősszel csatlakozott a Tiszához, és a párt szakpolitikai programjának kidolgozását és a kormányzásra való felkészülést vezeti. Egy nemzetközi tanácsadó cégtől igazolt a párthoz.

Tanács is beült adásba

2-es választókerület (V–VIII–IX. kerület): Bódis Kriszta

Bódis Kriszta író, pszichológus és dokumentumfilmes, a főleg roma gyerekek felzárkóztatásáért dolgozó Van Helyed Alapítvány vezetője. A párt egyik legismertebb politikusa, többször is felszólalt a Tisza rendezvényein.

Bódis a Tisza Párt kongresszusán Fotó: Németh Dániel/444

Sajtóinformációk szerint eredetileg Hadházy Ákos körzetében indult volna az előválasztáson, végül azonban Józsefvárosban jelöltette magát. Ebben a körzetben Csárdi Antal indul majd függetlenként, aki 2022-ben egyéniben jutott be az Országgyűlésbe. Jámbor András, a VIII. kerület képviselője viszont nem indul el.

3-as választókerület (XI–XII. kerület): Magyar Péter

Magyar Péter választókerületében nem volt előválasztás, a Tisza elnöke automatikusan lett jelölt. Körzetében lakik Orbán Viktor. A választókerület parlamenti képviselője, a momentumos Hajnal Miklós már korábban bejelentette, hogy visszalép a Tisza javára.

4-es választókerület (II–III. kerület): Koncz Áron

Koncz Áron jogász, jelenleg turisztikai vállalkozóként dolgozik. Az ő cége üzemelteti a várba turistákat szállító nyitott terű kisbuszokat. A kerületben működő Tisza Szigetek koordinátora.

Ebben a körzetben Tordai Bence a jelenlegi országgyűlési képviselő, aki újra elindul.

5-ös választókerület (VI-XIII. kerület): Weigand István

Weigand István húsz éven át szolgált határőrként és rendőrtisztként, kiemelt főnyomozóként országos ügyeken dolgozott. Négy éve saját asztalos vállalkozást vezet. Neki lesz a legnehezebb dolga Budapesten: a nagy MSZP-s győztessel, Hiszékeny Dezsővel méreti meg magát, aki bőven az ellenzéki összefogás eredményén felül teljesített 2022-ben.

6-os választókerület (VII–VIII–XIV–XV. kerület): Velkey György László

Velkey György László szociológus és irodalomtörténész, Magyar Péter kabinetfőnöke. Korábban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen dolgozott oktatóként. Apja a Bethesda Kórház főigazgatója, DPK-tag.

Ez a választókerület Hadházy Ákos független parlamenti képviselő körzete. Hadházy többször elmondta, hogy mindenképpen elindul a választáson.

7-es választókerület (VIII-X-XIV. kerület): Trentin Balázs

Trentin Balázs 51 éves közgazdász, aki másfél éve országos közösségépítőként a Tisza fontos háttérembere. Korábban amiatt került be a hírekbe, mert kiderült, hogy cége 2022-ben kizárólag a Magyar Péter által vezetett Diákhitel Központtól jutott bevételhez.

8-as választókerület (IX–XVIII–XIX. kerület): Virágh Gabriella

Virágh Gabriella orvos. Két szakvizsgát szerzett, majd dolgozott intenzív osztályon és a nemzetközi gyógyszeriparban is Ázsiától Afrikáig. Jelenleg háziorvos és oktató családorvos a Semmelweis Egyetemen.

9-es választókerület (IX–XI–XX–XXI. kerület): Kátai-Németh Vilmos

Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, látássérült aikidómester. Bemutatkozása szerint fehér kard néven önvédelmi rendszert fejlesztett látássérültek számára, hogy ezzel is segítse őket a biztonságos, önálló élet megteremtésében.

Ez a választókerület Szabó Szabolcs független parlamenti képviselő körzete. Szabó 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is győzött, a 444-nek adott nyári interjújában pedig kijelentette, hogy ezúttal is elindul a választáson. Azt mondta, döntetlenközeli helyzet van, vagy ő nyer vagy a tiszás jelölt. Németh Szilárd Fidesz alelnök már posztolt a tiszás jelöltről, de valószínűleg nem vele kell megmérkőzni.

Miután többször is kikapott Szabótól, Németh helyett a hírek szerint Király Nóra indulhat a Fidesz színeiben.

10-es választókerület (XI-XXII. kerület): Kulcsár Krisztián

Kulcsár Krisztián jogász, közgazdász és sportvezető. Vívóként világbajnoki címet és olimpiai ezüstérmet is szerzett. Dolgozott a CIB Banknál, majd a BÁV Zrt. vezérigazgatója és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt. A Tisza februárban mutatta be, mint a párt sportpolitikusát. Az előválasztási kampányban interjút adott a HVG-nek. Többek között azt mondta, hogy kormányra kerülésük esetén akár meg is emelné a sportra jutó állami támogatásokat.

11-es választókerület (III. kerület): Boda Nikoletta

Boda Nikoletta közgazdász és mediátor, korábban gazdasági igazgatóként is dolgozott. Bemutatkozása szerint multinacionális, állami és magánszférában is vezetett cégeket pénzügyi-gazdasági területen. Az elmúlt egy évben minden energiáját annak szentelte, hogy a helyi Tiszát erősítse.

12-es választókerület (IV-XIII. kerület): Jakab Zsuzsanna

Jakab Zsuzsanna 49 éves egészségügyi szakember, pedagógus és jogász. Jelenleg egy iskola szakmai igazgatóhelyettese. A Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának Tisza által delegált külső tagja. A párt júliusi kongresszusán részt vett az oktatáspolitikai kerekasztalbeszélgetésen.

Ez a választókerület a DK-s Varju László körzete. Varjut a márciusi időközi választáson harmadszor választották meg képviselőnek. A DK indul a választáson.

13-as választókerület (IV-XV. kerület): Müller Anna

Müller Anna matematika-kémia szakos tanár. Több mint 30 éve él Újpalotán és Újpesten. A Dózsa György és a Babits Mihály gimnáziumokban is oktatott, jelenleg a Könyves Kálmán Gimnáziumban oktat.

14-es választókerület (X–XVI–XVIII. kerület): Szabó Alexandra

Szabó Alexandra orvos, klinikai gyógyszerkutatási projektmenedzser. Bemutatkozása szerint keresztény családból származik, ezért pályáját a felelősségvállalás határozta meg.

15-ös választókerület (XVII–XVIII. kerület): Porcher Áron

Porcher Áron közgazdász, a Tisza fővárosi képviselője. Félig angol származású, budapesti családban nőtt fel, majd befektetési szakemberként és CFA-minősítésű szakértőként dolgozott. 2024 áprilisában csatlakozott a Tiszához, október óta fővárosi képviselő.

Porcher a közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

16-os választókerület (XVIII–XX–XXIII. kerület): Tarr Zoltán

Tarr Zoltán 53 éves református lelkész. A Tisza alelnöke és európai parlamenti képviselője. Az elmúlt évtizedben ipari és mezőgazdasági digitalizációval, valamint civil szervezetek támogatásával foglalkozott. Az előválasztás első fordulójában nagy meglepetésre csak második lett.

Csongrád

1-es választókerület (Szeged): Stumpf Péter

Stumpf Péter Bence 37 éves politológus és egyetemi adjunktus. Nyolc éve a Szegedi Tudományegyetemen tanít politikatudományt.

Ez a választókerület egyike annak a két vidéki körzetnek, ahol 2022-ben ellenzéki politikus nyert. Az MSZP-s Szabó Sándor a tiszás előválasztás ideje alatt jelentette be, hogy jövőre újraindul a mandátumáért. Botka László szegedi polgármester a posztja alapján a tiszásokat támogatja.

2-es választókerület (Szeged): Gajda Attila

Gajda Attila dolgozott fociedzőként, testnevelő tanárként, trénerként, saját vállalkozásban, valamint önkormányzati és versenyszférás vezetőként is. Nyolc évig vezette a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumot és Kollégiumot, majd három évig a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium kollégiumát. Társalapítója a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetségének. A Tisza oktatási programjának kidolgozásában is részt vesz.

3-as választókerület (Szentes): Bárkányi Bence

Bárkányi Bence politológusként diplomázott, jelenleg családja betegszállító vállalkozásban dolgozik. Bemutatkozása szerint 25 év labdarúgás tanította meg arra, hogyan lehet vezetni, hogyan lehet másokra figyelni, és miként lehet egy közösséget egységben tartani akkor is, amikor minden körülmény ellene dolgozik.

4-es választókerület (Hódmezővásárhely): Ferenczi Gábor

Ferenczi Gábor 42 éves makói lakos. Történelem szakos diplomája megszerzése után elvégezte a jogi egyetemet is. Tizenhárom éve saját ingatlanközvetítő vállalkozását vezeti.

A cikkeiben Lázár János érdekét előszeretettel képviselő Promenad24 nevű propagandalap nyáron azt írta, hogy a(z akkor még első) adatlopási ügy után távozott az egyik helyi Tisza Szigetből „az egyik legaktívabb makói vezető, Ferenczi Gábor”.

Ez a választókerület 2002 óta Lázár János építési és közlekedési miniszter körzete. Lázár azonban már korábban bejelentette, hogy nem indul újra mandátumáért.

Fejér

1-es választókerület (Székesfehérvár): Csiszár Béla

Csiszár Béla Veszprémben született, majd a Pannon Egyetemen szerzett mérnöki diplomát. Pályája során végig multinacionális vállalatoknál dolgozott vezetőként, tíz évet Belgiumban töltve. Később MBA-t, 2024-ben pedig veteránjármű-szakmérnöki diplomát is szerzett. Jelenleg Székesfehérváron él családjával.

2-es választókerület (Székesfehérvár): Borics Mihály

Borics Mihály Székesfehérváron született és nőtt fel, 37 évig volt a város lakója. Előbb a büntetés-végrehajtás kötelékében szolgált, majd közel két évtizeden át rendőrként dolgozott. 2018-ban családjával Csórra költözött, ahol polgármesterré választották.

3-as választókerület (Bicske): Bögi Viktória

Bögi Viktória jogász 24 éve él Martonvásáron. Karrierjét közjegyzőként kezdte, majd gyámügyi és önkormányzati területen szerzett tapasztalatokat, jelenleg családjogi ügyekkel foglalkozik ügyvédként.

4-es választókerület (Dunaújváros): Nagy Ervin

Nagy Ervin dunaújvárosi származású színész. Az elsők között állt Magyar Péter mellé, a kezdetektől rendszeres szereplője a párt rendezvényeinek. A párt egyik leghíresebb képviselőjelöltje. A Tisza választási műsorában azt mondta, innentől kezdve a képviselő-jelöltségre koncentrál, de színészként se temessék.

Az eredményhirdetés után megtapsolják Nagyot

5-ös választókerület (Sárbogárd): Nagy Richárd

Nagy Richárd 47 éves marketing-kommunikációs szakember, aki 2008 óta Tácon él. Bemutatkozása szerint vidéki, munkából élő emberként a saját bőrén érzi mindazt, ami a magyar családokat érinti.

Győr-Moson-Sopron

1-es választókerület (Győr): Diószegi Judit

Diószegi Judit 25 éven keresztül szolgált hivatásos rendőrtisztként. A bűnmegelőzés szakértőjeként és trénerként országos programok fejlesztésében vett részt, emellett kézikönyveket és mesekönyveket is írt. Jelenleg a győri polgármesteri hivatalban dolgozik.

2-es választókerület (Győr): Néher András

Néher András Győrben nőtt fel, történész diplomáját Budapesten szerezte, majd dolgozott Londonban és Debrecenben is, de végül hazatért Győrbe. Tizenöt éve dolgozik nagyvállalatoknál. Az Audinál az ellátási lánc biztosításáért és új modellek fejlesztésének támogatásáért felelt.

3-as választókerület (Csorna): Bóna Szabolcs

Bóna Szabolcs agrármérnök, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. elnök-igazgatója, a Tisza Párt agrárszakértője.Több évtizedes tapasztalatot szerzett a növénytermesztés, állattenyésztés, agrárkereskedelem és agrárfinanszírozás területén. 2022-ben az „Év állattenyésztője” lett, 2024-ben pedig az általa vezetett cég megkapta az „Év fenntartható gazdasága” díjat. Országos ismertséget azután szerzett, hogy tavasszal az általa vezetett telepen is le kellett ölni az állatokat, miután megjelent a ragadós száj- és körömfájás vírus.

Ez a választókerület az ország legfideszesebb körzete, Gyopáros Alpár 2022-ben több mint 70 százalékos eredménnyel győzött.

4-es választókerület (Sopron): Hallerné Nagy Anikó

Hallerné Nagy Anikó ügyvéd-mediátor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében született, de 34 éve már Sopronban él. Négy diplomával és több mint húsz év ügyvédi tapasztalattal rendelkezik. Bemutatkozása szerint mediátorként és szakjogászként már több ezer embert képviselt.

5-ös választókerület (Mosonmagyaróvár): Porpáczy Krisztina

Porpáczy Krisztina több mint 20 éve dolgozik a körzetben háziorvosként. A mosonmagyaróvári kórház részleges leépítésének idején szakmai fórumon állt ki a helyiek mellett. Ügyeletvezetőként a térség polgármestereivel is együttműködött. Részt vett Magyar Péter októberi váci fórumán, ahol az egészségügy helyzetéről beszélt.

Hajdú-Bihar

1-es választókerület (Debrecen): Tárkányi Zsolt

Tárkányi Zsolt Debrecenben született, az elmúlt 10 évben viszont a főváros és Debrecen között ingázott. Politológusként végzett, majd újságíróként dolgozott. Az RTL Híradótól tavasszal távozott, hogy a Tisza sajtósa legyen.

Ez a választókerület Kósa Lajos körzete, azonban a fideszes képviselő bejelentette, hogy nem indul újra mandátumáért. Helyette a város alpolgármesterét indítja a Fidesz.

2-es választókerület (Debrecen): Tompa Enikő

Tompa Enikő közigazgatási menedzser. Korábban dolgozott roma telepeken, gyámhivatalban és az adóhivatal ügyfélszolgálatán is. Emellett vezette az ország egyik legnagyobb anyakönyvi csoportját. Bemutatkozása szerint jól ismeri a szociális, gyermekvédelmi és adóigazgatási rendszert.

3-as választókerület (Debrecen): Csák László

Csák László matematika–fizika szakos tanár 1988 óta dolgozik az oktatásban. 10 évig igazgató is volt. Karrierje során Hajdúhadházon, Debrecenben, Nyírmártonfalván és Újlétán is tanított. Mérés-értékelés és közoktatási vezető szakvizsgával is rendelkezik.

4-es választókerület (Berettyóújfalu): Kovács Petra Judit

Kovács Petra Judit közgazdász, tejipari szakmérnök Berettyóújfaluban született és jelenleg is város lakója. Tanulmányait Debrecenben, Szegeden és az Egyesült Államokban végezte. Korábban több éven keresztül élt külföldön. Az utóbbi közel tíz évben bazsarózsa termesztéssel foglalkozik.

5-ös választókerület (Hajdúszoboszló): Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz katona, volt vezérkari főnök. A Tisza egyik legismertebb arca. A párt februári kongresszusán mutatta be, azóta a kormánypárti média több lejáratókampányt is indított ellene.

Élőben kapcsolták Ruszin-Szendiéket

Az előválasztás első fordulójában nagy meglepetésre csak második lett. Most viszont ő nyert a legnagyobb arányban az egész előválasztáson, több mint 90 százalékot szerzett. Örült, hogy a szigetek első körben a másik jelöltnek szavaztak nagyobb bizalmat.

6-os választókerület (Hajdúböszörmény): Göröghné Bocskai Éva

Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester, aki 2024-ben a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület színeiben nyerte meg nagy meglepetésre az önkormányzati választást. Korábban húsz évig a Napsugár Óvoda vezetőjeként, szakértő és mesterpedagógusként dolgozott. Az előválasztási kampányban a 444-nek nyilatkozott.

Heves

1-es választókerület (Eger): Bódis Péter

Bódis Péter ügyvéd Egerben született, és ma is a város lakója. Jogász diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte, egy évet Bonnban tanult. Az egri egyetemen angol nyelvű jogi oktatást is vállalt.

2-es választókerület (Gyöngyös): Kiss János

Kiss János idegenforgalmi közgazdász két évtizedig dolgozott a közigazgatásban, majd a Tisza-tavi Ökocentrum vezetője lett. Bemutatkozása szerint megélte, milyen az, amikor valakit politikai okokból félreállítanak. Ezért olyan Magyarországért akar dolgozni, ahol senkit nem rekesztenek ki.

3-as választókerület (Hatvan): Juhász Áron

Juhász Áron gyógyszerész Gyöngyösön született és nőtt fel, majd a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát. Ma már Hevesen dolgozik, ahol bemutatkozása szerint havi több száz beteggel találkozik személyesen, tanácsadáson és gyógyszerkiadás közben.

Jász-Nagykun-Szolnok

1-es választókerület (Szolnok): Rost Andrea

Rost Andrea operaénekes, a tiszás rendezvények rendszeres fellépője. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte. Pályája során a világ vezető operaszínpadain lépett fel. A Tiszát tavaly óta támogatja, a párt egyik legismertebb arca.

Rost Andrea egy tiszás tüntetésen Fotó: Németh Dániel/444

2-es választókerület (Jászberény): Halmai Ferenc Tibor

Halmai Ferenc Tibor volt rendőrt 2015-ben léptették elő ezredessé, 2016-ban az év rendőre lett a megyében, 2017-ben rendőrségi főtanácsosi címet kapott, ezen kívül részesült polgárőr-kitüntetésben, Prima Primissima díjban, belügyminiszteri és megyei főkapitányi elismerésekben. Bemutatkozása szerint a kezdetek óta moderátorként és önkéntesként segíti a Tisza Szigeteket. Lényegében nyugállományba vonult, így politizálhat.

3-as választókerület (Karcag): Kovács Hunor Krisztián

Kovács Hunor Krisztián 21 éves diák második technikusi képzését végzi Debrecenben, szoftverfejlesztő szakon. Bemutatkozása szerint egy éve aktív tagja a helyi Tiszának.

4-es választókerület (Törökszentmiklós): Farkas Csongor

Farkas Csongor családi gazdálkodó, önkormányzati képviselő. Jogász-közgazdász végzettséggel rendelkezik, mégis az állattartás és a mezőgazdaság világában találta meg a helyét. A 2024-es önkormányzati választáson a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület jelöltjeként egyéni mandátumot szerzett Mezőtúron, miután 6 százalékkal többet szerzett a fideszes jelöltnél. Bemutatkozása szerint élő kapcsolatot ápol a választókerület Tisza Szigeteivel.

Komárom-Esztergom

1-es választókerület (Tatabánya): Sopov Ildikó Éva

Sopov Ildikó Éva jogtanácsos Tatán nőtt fel. A nemzetközi vállalati szektor szabályozási területén dolgozik, a 2024-es EP-választáson a Tisza képviselőjelöltje volt. Több évet töltött külföldön.

2-es választókerület (Esztergom): Radnai Márk

Radnai Márk színész-rendező, a Tisza Párt egyik alelnöke. Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban tanult. A Tisza egyik legismertebb arca, elsősorban a pártépítésért felel, de ő felügyelte a Tisza applikáció fejlesztését is.

Radnai és Ruszin-Szendi a Tisza kongresszuson Fotó: Németh Dániel/444

3-as választókerület (Komárom): Árvay Nikolett

Árvay Nikolett ügyvéd Komáromban él és dolgozik, a városhoz és a térséghez családi, szakmai és közösségi szálakkal is kötődik. November 26-án röviden felszólalt Magyar Péter komáromi országjáró fórumán.

Nógrád

1-es választókerület: Szafkó Zoltán Péter

Szafkó Zoltán Péter „személyszállítási szakmai irányító”. Bemutatkozása szerint az elmúlt huszonöt évben azon dolgozott, hogy mindenki biztonságosan eljusson az úti céljához - és úgy érzi, ez a hivatás túlmutat a közlekedés világán. A kezdetektől a Tisza támogatója.

2-es választókerület: Molnár Zoltán

Molnár Zoltán ügyvezető, vadász több évet töltött külföldön. Tagja az Országos Magyar Vadászkamarának. Bemutatkozása szerint fontos számára a természetvédelem, a fenntarthatóság és a felelős gazdálkodás.

Pest

1-es választókerület (Érd): Jelencsik József

Jelencsik József közgazdász, a város Szociális és Egészségügyi Bizottságának tagja, az Országgyűlés és az Európai Parlament volt szakértője. Egy 2013-as parlamenti dokumentum szerint a Jobbik szakértőjeként dolgozott az Európai ügyek bizottságában.

2-es választókerület (Budaörs): Pósfai Gábor

Pósfai Gábor a Tisza operatív igazgatója. Budakeszin született, jelenleg Budaörsön él. Pályája során több különböző csapatot vezetett, dolgozott külföldön, és a Decathlon magyarországi ügyvezetőjeként egy nagyvállalatot is irányított.

3-as választókerület (Pilisvörösvár): Bujdosó Andrea

Bujdosó Andrea vezetőfejlesztési tanácsadó, gazdasági vezető, a Tisza fővárosi frakcióvezetője. Programozó-matematikai, gazdasági és szakpolitikai tanulmányokat végzett, és jelentős vezetői tapasztalatot számos szektorban. Húsz éve Ürömön él.

Menczer Tamás kihívója lesz. Ő a Tisza választási műsorában nem mondott semmit Menczerre, a Fidesz kommunikációs igazgatója viszont üzent neki és a többi tiszásnak is.

4-es választókerület (Szentendre): Tóthmajor Balázs

Tóthmajor Balázs 38 éves pénzügyi elemző. Szentendrén nőtt fel, majd politológiát, valamint biztonság- és védelempolitikát tanult. Több évig élt Skóciában, majd a pénzügyi szektorban épített karriert.

Ez a választókerület Vitályos Eszter kormányszóvivő körzete.

5-ös választókerület (Dunakeszi): Miskolczi Orsolya

Miskolczi Orsolya ügyvéd 2003 óta dolgozik jogászként. Állami támogatások és közigazgatási jog területén szerzett tapasztalatot, bemutatkozása szerint több éves vezetői múlttal rendelkezik. Legyőzte Ujfalussy Pétert, aki Gödön több Tisza Sziget létrehozásában vállalt szerepet. Az egyik Tisza Sziget nevéből botrány is lett a városban.

Ez a választókerület Tuzson Bence igazságügyi miniszter körzete.

6-os választókerület (Gödöllő): László Endre Márton

László Endre Márton mentőtiszt 18 éves kora óta dolgozik a magyar mentésügyben, több mint 20 évig vonult mentőautón. Családjával közel 20 évvel ezelőtt költözött Kistarcsára, ahol az utóbbi másfél évtizedben mentőautó tervező és gyártó vállalkozását működteti. Bemutatkozása szerint önkéntesként részt vett a COVID-betegek mentésében is. László Endre Mártonról ebben a cikkben írtunk bővebben.

7-es választókerület (Isaszeg): Trompler Ildikó

Trompler Ildikó dietetikus Hatvanban született, 25 éve él Maglódon. Dolgozott klinikai területen, részt vett országos gyermektáplálkozási felmérésben, fő szakterülete a krónikus belgyógyászati és endokrin betegségek dietoterápiája.

8-as választókerület (Vecsés): Balajti István

Balajti István gépészmérnök, minőségirányítási vezető, több mint húsz éve dolgozik egy acélszerkezeteket gyártó vállalatnál. Bemutatkozása szerint Magyar Péter tavaly márciusi zászlóbontása óta a Tisza közösségében dolgozik.

9-es választókerület (Ráckeve): Bilisics Zita

Bilisics Zita jogász, emberi erőforrás igazgató. Tökölön született és ma is a településen él, bemutatkozása szerint büszke horvát gyökereire. Történelem–irodalom, majd jogász és társasági szakjogász diplomát szerzett. Vállalati jogi tanácsadóként és HR-igazgatóként is dolgozott.

10-es választókerület (Szigetszentmiklós): Perticsné Kácsor Andrea

Perticsné Kácsor Andrea tervező mérnökként és épületszerkezeti szaktervezőként dolgozott, 6 évig a Műszaki Egyetem külsős oktatója is volt, az utóbbi években családi vállalkozását vezeti, ami légtechnikai rendszerek forgalmazásával foglalkozik.

11-es választókerület (Vác): Szimon Renáta

Szimon Renáta közgazdászként végzett, és húsz éve dolgozik bankokkal és biztosítókkal hitelközvetítőként. Férjével közös építőipari vállalkozásuk betonszállítással foglalkozik. Aktívan szervezi a környék tiszás csoportjait és eseményeit.

Ez a választókerület Rétvári Bence belügyi államtitkár körzete.

12-es választókerület (Monor): Polgár György

Polgár György gépésztechnikusként kezdte karrierjét, majd a bankszektorban helyezkedett el. Pénzügyi diplomát szerzett, és az elmúlt években már száz fős csapatot vezetett, több mint tizenháromezer munkatárs képzéséért felelt. Boda Tímeát győzte le, aki egy ideig vitte a Tisza sajtóügyeit, most a kormányzati felkészülést végző kabinet kommunikációját irányítja. Az eredeti tervekhez képest őt is átmozgatták egy másik körzetbe, ebbe.

Az első körben kiesett Reketye-Trifán Zoltánt is behívták, akire rászállt a propaganda

13-as választókerület (Dabas): Hende Máté

Hende Máté közgazdász, versenytáncos magyar bajnok, tánctanár és ceremóniamester. Dabason született, és ma is a városban él.

14-es választókerület (Cegléd): Muhari Gergely

Muhari Gergely diplomás szociális munkás, majd a MOME-n is szerzett egy diplomát. Egy multinacionális cég munkatársa több mint kilenc éve, azelőtt közalkalmazottként és köztisztviselőként a szociális szférában dolgozott. Már 2024 tavasza óta tiszás aktivista.

Somogy

1-es választókerület (Kaposvár): Lőrincz Viktória

Lőrincz Viktória pénzügyi végzettséggel rendelkező jogász, jelenleg ügyvédjelöltként dolgozik. A 2024-es önkormányzati választáson független polgármester-jelöltként indult Kadarkúton, de kikapott a fideszes jelölttől. Azóta önkormányzati képviselő Kadarkúton.

2-es választókerület (Barcs): Benke József

Benke József Kaposváron született, huszonkét évig dolgozott a Kapos Volánnál. Kadarkúton tizenhét évig volt önkormányzati képviselő, egy cikluson át alpolgármester is. Az előválasztás ideje alatt azzal támadta a helyi Fidesz, hogy KDNP-s volt. Azt írták, semmi problémája nem volt a Fidesszel, gazdasági-anyagi sértettségből pártolt át Magyar Péterhez, ezért „igazi napraforgó” és „baloldali érdekember”.

3-as választókerület (Marcali): Bakos Csaba Attila

Bakos Attila Csaba egyéni vállalkozó, címzetes egyetemi docens és tartalékos honvéd ezredes. Bemutatkozása szerint egész életében a köz szolgálata volt a vezérelve, akár a honvédségnél, akár a civil pályáján dolgozott.

4-es választókerület (Siófok): Csatári Ernő

Csatári Ernő 50 éves szállodaigazgató. Kétkezi munkásként kezdte karrierjét, bádogos és vendéglátós is volt, majd saját lemezgyára lett. Később az idegenforgalomban helyezkedett el. Bemutatkozása szerint családjával korábban kétlaki életet terveztek Spanyolországban, de Magyar Péter megszólalásai és érvei annyira meggyőzték, hogy azonnal hazaköltöztek. Számos Tisza Sziget mentorálásában vett részt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1-es választókerület (Nyíregyháza): Még nincs jelölt

A jelöltállítást egészségügyi és családi okok miatt néhány héttel kitolták.

2-es választókerület (Nyíregyháza): Szakács Péter Lajos

Szakács Péter Lajos 49 éves cégvezető. Gépészmérnöki diplomáját 1997-ben szerezte, édesapja korai halála miatt 1996-tól ő vezeti a családi autókereskedést.

3-as választókerület (Kisvárda): Dicső Viktória

Dicső Viktória Tornyospálcáról származik, ahol családja generációk óta gazdálkodik és almatermesztéssel foglalkozik. Iskoláit Tornyospálcán, Kisvárdán és Nyíregyházán végezte, majd Debrecenben szerzett közgazdász diplomát. A családi gazdaság vezetését 2016 után vette át.

4-es választókerület (Vásárosnamény): Simon Zsuzsanna

Simon Zsuzsanna Vásárosnaményban született, egy kis beregi faluban nőtt fel, majd Debrecenben végzett orvosként. A fehérgyarmati kórház gyermekosztályán kezdett dolgozni, és több mint húsz éve házi gyermekorvos.

Ez a választókerület az ország második legfideszesebb körzete, Tilki Attila 2022-ben 68 százalékos eredménnyel nyert.

5-ös választókerület (Mátészalka): Bugya László

Bugya László történelem–földrajz szakos tanár, aki egész életét a körzetben élte le. Három évtizede dolgozik az oktatásban: tanárként kezdett, majd igazgatóként, később egy szakképzési centrum főigazgatójaként szerzett tapasztalatot.

6-os választókerület (Nyírbátor): Barna-Szabó Tímea

Barna-Szabó Tímea háziorvos. Bemutatkozása szerint mindig is az vezette, hogy segítsen, felemeljen, és igazságot teremtsen ott, ahol erre szükség van.

Tolna

1-es választókerület (Szekszárd): Sárosi József

Sárosi József 20 éve cégvezető. Évekkel ezelőtt egy paksi önkormányzati cég, a DC Dunakom Városfejlesztő és Szolgáltató Zrt. vezetőjévé választották, a cég igazgatójaként nyilatkozott még idén májusban is.

2-es választókerület (Bonyhád): Szijjártó Gábor

Szijjártó Gábor orvos Dombóváron él. Pécsen szerzett diplomát, majd a Dombóvári Szent Lukács Kórház belgyógyászatán dolgozott, jelenleg pedig Kocsola háziorvosa.

3-as választókerület (Paks): Cseh Tamás

Cseh Tamás tíz évet dolgozott rendőrként, majd a magánszférában szerzett tapasztalatot beosztottként és vezetőként is. 2014-ben azért küldték el egy paksi önkormányzati cégtől, mert nyíltan a Fidesz mellett kampányolt. Egy kitérő után most is a paksi önkormányzati cégnél, a Dunakomnál dolgozik, vezető pozícióban. Cseh 2014-es esetéről a Tisza sajtóosztálya azt írta a 444-nek, „lehet, hogy az történt, mint másik egymillió emberrel: csalódott a maffia kormányban.”

Vas

1-es választókerület (Szombathely): Rápli Róbert

Rápli Róbert Szombathelyen született, és a városban járt iskolába. Több mint egy évtizede vezeti a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumot. Emellett 28 éve irányítja a szentgotthárdi fúvószenekart. Tanári, történelemtanári és ének-zene tanári diplomáit szakvizsgázott pedagógus- és közoktatási vezetői képesítések egészítik ki. Számos kulturális és civil szervezet tagjaként mindig a közösségért dolgozott. 2002-ben egy civil szervezet vezetőjeként elindult a szentgotthárdi önkormányzati választáson, de nem jutott be a képviselő-testületbe. Az előválasztás ideje alatt Rápli a Partizánnak nyilatkozott.

2-es választókerület (Sárvár): Strompová Viktória

Strompová Viktória idegenvezető, sárvári önkormányzati képviselő. Angol-pszichológia szakon szerzett diplomát. A 2024-es önkormányzati választáson a Sárváriakért Egyesület elnökeként egyéni mandátumot szerzett, miután 5 százalékkal többet szerzett a fideszes jelöltnél.

3-as választókerület (Körmend): Horváth Nándor Zsolt

Horváth Nándor Zsolt okleveles magyar-történelem szakos tanár, a magyarországi cigányság történetének kutatója. Az ELTE-n doktori képzésben vesz részt, és tag egy nemzetközi tudományos társaságban.

Veszprém

1-es választókerület (Veszprém): Gáspár Levente

Gáspár Levente orvos Erdélyből származik, több mint harminc éve él Veszprémben. Aneszteziológus-intenzív terápiás és szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség, valamint jogi diplomája is van.

2-es választókerület (Balatonfüred): Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes közgazdász a Tisza országosan ismert politikusa, ősz óta a párt alelnöke. Alelnökké választása után gyorsan a kormánypárti média figyelmének középpontjába került: a TV2 úgy készített róla lejárató anyagot, hogy a tévé alkalmazottai korábban rendszeresen jártak az általa vezetett szállodába, a Magyar Posta pedig indoklás nélkül lemondta egy, a Fortshofferék szállodájába tervezett rendezvényét.

3-as választókerület (Tapolca): Balatincz Péter

Balatincz Péter a pécsi egyetemen diplomázott, jelenleg az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa. Korábban az ország több kórházában és a mentőszolgálatnál is dolgozott.

Ez a választókerület az egyetlen nem fővárosi vagy megyei jogú városi központú körzet, ahol 2014 óta nem fideszes jelölt tudott nyerni. A jobbikos Rig Lajos 2015-ben nyerte meg az időközi választást. A választókerület jelenlegi képviselője Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

4-es választókerület (Pápa): Ujvári Szilvia

Ujvári Szilvia külkereskedelmi vezető Farkasgyepűn él. Közgazdász végzettségét a biológiai talajerő-gazdálkodás területén bővítette tovább, munkája ma a klímaadaptáció és a regeneratív mezőgazdaság köré épül.

Zala

1-es választókerület (Zalaegerszeg): Nagy Márta

Nagy Márta gyógyszerész Kecelen született, majd a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban tanult, és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán diplomázott. Tizenegy éve költözött Zalaegerszegre, ahol egy nagy gyógyszertárban dolgozik.

2-es választókerület (Keszthely): Varga Balázs

Varga Balázs okleveles agrármérnök, aki harminc éve az informatikában találta meg a hivatását. Ügyviteli és mikroelektronikai rendszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozik. Bemutatkozása szerint a Tisza közösségéhez az elsők között csatlakozott a választókerületben. Kivette a részét a kampányokból, országjárásokból és megyei koordinációból.

3-as választókerület (Nagykanizsa): Lovkó Csaba

Lovkó Csaba először pedagógus diplomát szerzett, majd az üzleti életet választotta. Bemutatkozása szerint az évek során MBA-t szerzett, megtanult németül és angolul, és munkája révén bejárta a világot Kínától Indiáig, Brazíliától Nyugat-Európáig.

Lovkó az NB II-ben szereplő nagykanizsai férfi kosárcsapat vezetőedzője. Egyik lánya pedig szintén jelölt volt a tiszás előválasztáson, de a józsefvárosi körzetben nem jutott be a második fordulóba.