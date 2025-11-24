Azzal támadja a Fidesz az egyik tiszás jelöltet, hogy KDNP-s volt

A Somogy 02-es OEVK-ban Benke József az egyik tiszás jelölt, akiről a helyi Fidesz kiposztolta, hogy Kadarkúton volt KDNP-elnök.

A poszt állítása szerint Benkének semmi problémája nem volt a Fidesszel, gazdasági-anyagi sértettségből pártolt át Magyar Péterhez, ezért „igazi napraforgó” és „baloldali érdekember”.

Azt, hogy Benke mikor hagyta ott a KDNP-t, nem részletezte a Fidesz, mindenesetre 2010-ben és 2014-ben is függetlenként indult a választáson és került be a képviselőtestületbe.

A tiszás bemutatószövegben a KDNP-t nem említik, annyit írnak, hogy 17 évig volt Kadarkút képviselője, egy cikluson át alpolgármester is volt. Benke most mindenesetre úgy gondolja, „a jelenlegi rendszer nem az embereket szolgálja. Átlátható, tisztességes államra, valódi versenyre és független intézményekre van szükség ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom.”

A somogyi Fidesz a másik két indulót is lehúzta, szerintük Kis Györgyné MSZP-s, Harkály Gyuláról pedig ugyan nem tudni semmit azon túl, mint amit a Tisza kirakott, de a posztjai alapján ő is baloldali.