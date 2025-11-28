Egyesével jelenti be Magyar Péter a fideszesek kihívóit
Link másolása
Facebook
X (Twitter)
Tumblr
LinkedIn
Lezárult a Tisza Párt kétkörös előválasztása, két körzet kivételével megvannak az egyéni jelöltek.
A neveket egy három órás műsor keretében jelenti be Magyar Péter.
Neki nem kellett versenyeznie senkivel, a Budapest 03-as OEVK-ban indul.
Az első fordulóban több húzónév is a második helyen jutott tovább.
25
poszt
Legújabbak elöl
Régiek elöl
Bódis miatt Orbánnak üzent Magyar
Magyar beszél arról, hogy pultozás közben leköpték Bódis Krisztát, a szégyen nem a Tisza közösségéé, és nem az elkövetőé, hanem azoké, akik gyűlöletet keltenek. Üzeni Orbánnak, ha már hazajött a "tartótiszttől", hogy állítsa le az uszítást.
Magyar szerint vannak meglepő eredmények első ránézésre, azok számára, akik nem ismerik a szigeteket.
Budapest 05-ben 61,9 százalékkal nyert Weigand István. A VI-XIII. kerületben van ennek a körzetnek a központja.
Weigand István húsz éven át szolgált határőrként és rendőrtisztként, kiemelt főnyomozóként országos ügyeken dolgozott. Négy éve saját asztalos vállalkozást vezet.
Zala 01-ben 51,1 százalékkal nyert Nagy Márta.
Nagy Márta gyógyszerész Kecelen született, majd a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban tanult, és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán diplomázott. Tizenegy éve költözött Zalaegerszegre, ahol egy nagy gyógyszertárban dolgozik.
Tolna 02-ben 62,7 százalékkal Szijjártó Gábor nyert.
Szijjártó Gábor orvos Dombóváron él. Pécsen szerzett diplomát, majd a Dombóvári Szent Lukács Kórház belgyógyászatán dolgozott, jelenleg pedig Kocsola háziorvosa.
Békés 01-ben 66,2 százalékkal nyert Bodóczi István.
Bodóczi István fiatal kora óta aktív a békéscsabai közéletben. 18 évesen diákpolgármester volt, majd 2020-tól egy fiatalokat összefogó civil szervezetet vezetett. Tavaly óta békéscsabai önkormányzati képviselő, a Pátria Békéscsaba Egyesület színeiben. Az egyesület közgyűlési frakcióvezetője.
Veszprém 01-ben 64,9 százalékkal nyert Gáspár Levente.
Gáspár Levente orvos Erdélyből származik, több mint harminc éve él Veszprémben. Aneszteziológus-intenzív terápiás és szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség, valamint jogi diplomája is van.
Jönnek az újabb nevek, Bódis Kriszta 71 százalékkal nyert
Borsod 05-ben 54,3 százalékkal nyert Lontay László.
Lontay László Sárospatakon él. Pályája évtizedeken át az állami természetvédelemhez kötődött: uniós projektekben és a Természetvédelmi Őrszolgálatban szerzett tapasztalataival a térség szinte minden szegletét, mind a 98 települést jól ismeri. Másfél éve hagyta el az államigazgatást, miután bemutatkozása szerint rájött, hogy a Fidesz romba döntötte a térséget.
Vas 03-ban 67,1 százalékkal nyert Horváth Nándor Zsolt.
Horváth Nándor Zsolt okleveles magyar-történelem szakos tanár, a magyarországi cigányság történetének kutatója. Az ELTE-n doktori képzésben vesz részt, és tag egy nemzetközi tudományos társaságban.
Budapest 02-ben 71,7 százalékkal nyert Bódis Kriszta.
Bódis Kriszta író, pszichológus és dokumentumfilmes, a főleg roma gyerekek felzárkóztatásáért dolgozó Van Helyed Alapítvány vezetője. A párt egyik legismertebb politikusa, többször is felszólalt a Tisza rendezvényein. Sajtóinformációk szerint eredetileg Hadházy Ákos körzetében indult volna az előválasztáson, végül azonban Józsefvárosban jelöltette magát.
Közben két új vendég érkezett a műsorba, az imént bejelentett győztes, Sopov Ildikó, és a második helyezett, Herendi Szabolcs nemzetközi autóipari projektvezető. Hirtelen nem volt egyértelmű, hogy mindketten ugyanabban a körzetben indultak, mert Magyar a nevek ledarálása után győztesként konferálta fel őket.
A baki miatt Magyar újra elmondja a körzeteket, a központokat és a győzteseket. Mindkét jelölt helyben tudta meg, hogy melyikük győzött. Herendi Szabolcs azt ígérte, együtt dolgoznak majd.
Csiszár Béla Veszprémben született, majd a Pannon Egyetemen szerzett mérnöki diplomát. Pályája során végig multinacionális vállalatoknál dolgozott vezetőként, tíz évet Belgiumban töltve. Később MBA-t, 2024-ben pedig veteránjármű-szakmérnöki diplomát is szerzett. Jelenleg Székesfehérváron él családjával.
Hajdú 06-ost elmondja még egyszer, mert rosszul mondta a nevet. 56,9 százalékkal nyert Göröghné Bocskai Éva.
Göröghné Bocskai Éva hajdúböszörményi polgármester, aki 2024-ben a Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület színeiben nyerte meg nagy meglepetésre az önkormányzati választást. Korábban húsz évig a Napsugár Óvoda vezetőjeként, szakértő és mesterpedagógusként dolgozott. Az előválasztási kampányban a 444-nek nyilatkozott.
Budapest 11-es ovekban nyert Boda Nikoletta.
Boda Nikoletta közgazdász és mediátor, korábban gazdasági igazgatóként is dolgozott. Bemutatkozása szerint multinacionális, állami és magánszférában is vezetett cégeket pénzügyi-gazdasági területen. Az elmúlt egy évben minden energiáját annak szentelte, hogy a helyi Tiszát erősítse.
Azért hibázott a műsorvezető, mert rosszul olvasta az excelt. Magyar ki is szólt neki a hiba után, hogy legyen szíves korrigáljon.
Komárom 01-ben 59,3 százalékkal nyert Sopov Ildikó Éva.
Sopov Ildikó Éva jogtanácsos Tatán nőtt fel. A nemzetközi vállalati szektor szabályozási területén dolgozik, a 2024-es EP-választáson a Tisza képviselőjelöltje volt. Több évet töltött külföldön.
Pest 11-es körzetben 64,3 százalékkal Szimon Renáta nyert.
Szimon Renáta közgazdászként végzett, és húsz éve dolgozik bankokkal és biztosítókkal hitelközvetítőként. Férjével közös építőipari vállalkozásuk betonszállítással foglalkozik. Aktívan szervezi a környék tiszás csoportjait és eseményeit.
Nógrád 01-ben 52 százalékkal nyert Szafkó Zoltán Péter nyert.
Szafkó Zoltán Péter „személyszállítási szakmai irányító”. Bemutatkozása szerint az elmúlt huszonöt évben azon dolgozott, hogy mindenki biztonságosan eljusson az úti céljához - és úgy érzi, ez a hivatás túlmutat a közlekedés világán. A kezdetektől a Tisza támogatója.
Hajdú-Bihar 06-os oevkban Boda Nikoletta nyert - mondta a műsorvezető, csakhogy a nő nem ott indul, hanem Pest megyében.
Csongrád-Csanád 02-esben 56,2 százalékkal nyert Gajda Attila.
Gajda Attila dolgozott fociedzőként, testnevelő tanárként, trénerként, saját vállalkozásban, valamint önkormányzati és versenyszférás vezetőként is. Nyolc évig vezette a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumot és Kollégiumot, majd három évig a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium kollégiumát. Társalapítója a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetségének. A Tisza oktatási programjának kidolgozásában is részt vesz.
Somogy 01-ben 54,6 százalékkal nyert Lőrincz Viktória nyert.
Lőrincz Viktória pénzügyi végzettséggel rendelkező jogász, jelenleg ügyvédjelöltként dolgozik. A 2024-es önkormányzati választáson független polgármester-jelöltként indult Kadarkúton, de kikapott a fideszes jelölttől. Azóta önkormányzati képviselő Kadarkúton.
Szabolcs 04-es oevkjában 80,6 százalékkal nyert Simon Zsuzsanna.
Simon Zsuzsanna Vásárosnaményban született, egy kis beregi faluban nőtt fel, majd Debrecenben végzett orvosként. A fehérgyarmati kórház gyermekosztályán kezdett dolgozni, és több mint húsz éve házi gyermekorvos.
Megérkezett Bujdosó Andrea a stúdióba. Megköszönte a bizalmat, majd arról beszélt, hogy a két vesztes jelölt mellette áll majd. Bujdosó Ürömön él 23 éve, ezért indult a Pest megyei körzetben, két sziget alapításában vett részt. Menczerről nem mond semmit.
Egyelőre Menczer sem reagált, hogy megvan a győztes.
A végleges képviselő-jelöltek között 33 százalék a nő - jelenti be Magyar. Kiderült, hogy ezt a műsor végén akarták elmondani.
Ellopták a show-t Ruszin-Szendi elől, bejelentették a győzelmét
Hajdú-Bihar megyébe kapcsolnak a műsorban, ahol ott van a helyszínen Ruszin-Szendi Romulusz, és a másik jelölt. Csakhogy egy baki miatt kiderült, Ruszin-Szendi 91,9 százalékkal nyert, így nem éri majd meglepetés.
Ruszin-Szendi Romulusz katona, volt vezérkari főnök. A Tisza egyik legismertebb arca. A párt februári kongresszusán mutatta be, azóta a kormánypárti média több lejáratókampányt is indított ellene. Az előválasztás első fordulójában nagy meglepetésre csak második lett.
Az eredményén többen meglepődtek. Magyar szeretettel gratulált a tábornoknak és a versenytársának. Ezt a jelek szerint élőben nem mindenki hallja a helyszínen.
Ruszin-Szendi köszöni, hogy elindulhatott. 35 évig szolgálta a hazát egyenruhában, most civilként is szolgálhatja. Az első fordulóban Kovács Attila Zoltán nyert, Ruszin-Szendi büszke az emberekre, hogy az első fordulóban őt támogatták legtöbben. A 91 százalék számára az jelenti, hogy a környező településeken is szeretik őt, nem csak Edelényben. Jelentem, befejeztemmel zárja a bejelentkezését.
Kovács Attila is fülesen hallgatja Magyart, majd arról beszél, hogy neki is nagy megtiszteltetés, hogy ilyen erős mezőnyben mérethette meg magát. Ő tősgyökeres hajdúszoboszlói. Közel 30 évig dolgozott a versenyszférában, alternatív gyógyászattal, nyomdaipari termékek előkészítésével, gyártásával foglalkozott. Hat évig egy természetgyógyászati rendelőt működtetett, jelenleg az ingatlanpiacon dolgozik.
Azt üzente a második helyezetteknek, hogy közösen összefogva bármit elérhetnek. Ott mind a három jelölt együtt dolgozik majd. A kiesett harmadik jelölt is ott áll, neki is megköszönte Magyar a munkát.
Bujdosó lesz Menczer kihívója, Radnai is jelölt lett
Pest 03-as ovekban 69,1 százalékkal nyert Bujdosó Andrea. Ő lesz Menczer Tamás kihívója
Bujdosó Andrea vezetőfejlesztési tanácsadó, gazdasági vezető, a Tisza fővárosi frakcióvezetője. Programozó-matematikai, gazdasági és szakpolitikai tanulmányokat végzett, és jelentős vezetői tapasztalatot számos szektorban. Húsz éve Ürömön él.
Komárom 02-ben Radnai Márk 61,9 százalékkal nyert.
Radnai Márk színész-rendező, a Tisza Párt egyik alelnöke. Esztergomban, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban tanult. A Tisza egyik legismertebb arca, elsősorban a pártépítésért felel, de ő felügyelte a Tisza applikáció fejlesztését is.
Pest 14-esben 84,2 százalékkal Muhari Gergely nyert.
Muhari Gergely diplomás szociális munkás, majd a MOME-n is szerzett egy diplomát. Egy multinacionális cég munkatársa több mint kilenc éve, azelőtt közalkalmazottként és köztisztviselőként a szociális szférában dolgozott. Már 2024 tavasza óta tiszás aktivista.
Budapest 09-esben 52,6 százalékkal nyert Kátai-Németh Vilmos. Újabb baki, a bemutatást egyszerre ketten kezdték mondani.
Kátai-Németh Vilmos ügyvéd, látássérült aikidómester. Bemutatkozása szerint fehér kard néven önvédelmi rendszert fejlesztett látássérültek számára, hogy ezzel is segítse őket a biztonságos, önálló élet megteremtésében.
Borics Mihály 52 százalékkal nyert Fejér 02-esben.
Borics Mihály Székesfehérváron született és nőtt fel, 37 évig volt a város lakója. Előbb a büntetés-végrehajtás kötelékében szolgált, majd közel két évtizeden át rendőrként dolgozott. 2018-ban családjával Csórra költözött, ahol polgármesterré választották.
Kiss János idegenforgalmi közgazdász két évtizedig dolgozott a közigazgatásban, majd a Tisza-tavi Ökocentrum vezetője lett. Bemutatkozása szerint megélte, milyen az, amikor valakit politikai okokból félreállítanak. Ezért olyan Magyarországért akar dolgozni, ahol senkit nem rekesztenek ki.
Egy kis baki miatt kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz 91 százalékkal jutott tovább.
Pest 08-ban 73,8 százalékkal Balajti István nyert.
Balajti István gépészmérnök, minőségirányítási vezető, több mint húsz éve dolgozik egy acélszerkezeteket gyártó vállalatnál. Bemutatkozása szerint Magyar Péter tavaly márciusi zászlóbontása óta a Tisza közösségében dolgozik.