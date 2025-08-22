A Tisza Párt javára nem indul újra Mellár Tamás Pécsen

Eldöntöttem, hogy nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson, és szavazóimat arra kérem, a Tisza Párt jelöltjét támogassák szavazataikkal a rendszerváltás érdekében, nyilatkozta a Magyar Hangnak Mellár Tamás az egyik pécsi választókerület országgyűlési képviselője.

Mellár Tamás. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Mellár szerint ez a történet nem róla szól, hanem sokkal inkább arról, hogy össze kellene fogni végre, „mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk”. Mellár szerint kormányváltás kell, erre pedig a legnagyobb esélye a Tisza Pártnak van, és nem szabad megosztani a szavazatokat az ellenzéki oldalon. Mély meggyőződése, hogy csak akkor sikerülhet leváltani a jelenlegi kurzust, ha egyetlen nagy tömb lép fel a Fidesz-KDNP tandemmel szemben.

A közgazdászprofesszor a mostani és az előző választási ciklusban is egyéni képviselőként nyerte el a szavazók bizalmát, és képviselte a Baranya 1. számú egyéni országgyűlési választókerületében a választókat. 2018-ban az előző ciklusban nyertes fideszes Csizi Pétert győzte le függetlenként, 2022-ben pedig az ellenzéki összefogás jelöltjeként Kővári Jánost.

Nem Mellár az első, aki visszalépett. A momentumos Hajnal Miklós március 26-án jelentette be, hogy nem indul újra Budapest 3. számú választókerületében. A szintén momentumos pedig Tóth Endre május 12-én, hogy nem indul a Budafok-Budatétényen. A szintén momentumos Orosz Anna is lemondott a parlamenti mandátumáról, és maga a párt sem indul el a 2026-os választáson. Ugyanígy döntött a Szikra Mozgalom képviselője, Jámbor András is.