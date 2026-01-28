Megszületett minden öngólok öreganyja

Előttünk zajlik a történelem: a helyi ligakupának megfelelő katari Quatar Stars Cup rájátszásában az Al-Shamal csapata kedden az Al Shanania otthonában játszott. Érdektelen 0-0 volt, aztán a rendes játékidő lejártával szabadrúgást kaptak a hazaiak jó 35 méterre a kaputól. Egy bátor vitéz rátűzte, az Al-Shamal katari válogatott kapusa, Oumar Barry könnyedén a levegőbe ütötte, majd jött a nagybetűs TÖRTÉNELEM. Íme, ezt nehéz lesz meghaladni, itt az eddigi legkeményebb kihívás a világ balfaszainak:


