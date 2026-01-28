Nagy kiterjedésű olajfolt úszik a Rákos-patak vizén

Szerda reggel egy nagy kiterjedésű olajfoltra lettek figyelmesek a XIII. kerületiek a Rákos-patak kerületi szakaszán, amiről olvasónk fényképet is küldött. A Hír13 kerületi hírportál szerint a XIII. Kerületi Közterület-Felügyelet haladéktalanul jelezte a szennyeződést az illetékes katasztrófavédelemnek.

„Az eddigi információk alapján a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben van, hanem a patak feljebbi, zuglói szakaszán, ahol a katasztrófavédelem már a helyszínen van”, írják.

Olajfolt a Rákos-patak vizén Fotó: Olvasó

A katasztrófavédelem egyelőre nem számolt be a honlapján a történtekről.

Nem ez az első eset egyébként, hogy olajjal szennyeződik a Rákos-patak vize. Tavaly áprilisban a Csömöri út és a Rákospatak utca kereszteződésében ömlött gázolaj a patakba. Akkor a Bayer Construct közeli építkezésén az ott dolgozó teherautókból az újonnan kiépített csatornarendszeren keresztül jutott a gázolaj a patakba.