Saját testvére ellenőrzi a Győr+ hírportál vezérigazgatóját a felügyelőbizottságban

Pintér Bence, győri polgármester szerint a 223 millió forintos mínuszt összehozó Győr+-nál a felügyelőbizottságban a saját testvére ellenőrzi a hírportál vezérigazgatóját. Emiatt az összeférhetetlenség miatt törvényességi felügyeleti eljárás megindítását kérték a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségtől, mert „összekeverték a győriek pénzét a családi kasszával”.

Az érdekes összefonódásra a cégbírósági adatokban bukkantak rá, 2026. január elseje óta ugyanis a „győriek pénzéből működő” zrt. vezérigazgatója Tóth Rebeka lett, a vármegyei Fidelias előző elnöke. „Az önkormányzati cég vezérigazgatójának pénzköltését pedig nem más felügyeli a felügyelőbizottságban, mint a testvére: Tóth Fruzsina”, írja.

Pintér Bence szerint azzal, hogy a felügyelőbizottságban ülő Tóth Fruzsina testvérét választották a Győr+Média Zrt. vezérigazgatójának, még a minimum szabályokat meghatározó törvényekre is fütyülnek. A vonatkozó törvény ugyanis világosan kimondja, hogy nem lehet a felügyelőbizottság tag az, akinek rokona az adott cég tisztségviselője.