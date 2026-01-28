Trump azt mondja, az USA „többé nem segít” Iraknak, ha újra Malikit választják miniszterelnöknek

Trump szerint Iraknak „nulla esélye” lenne, ha újra megválasztják miniszterelnöknek Núri al-Malikit. Márpedig a síita Maliki a hétvégén megkapta a síita vezetésű pártok szövetségének támogatását, így számíthatna arra, hogy ő lesz a köztársasági elnök jelöltje. Előbb azonban elnököt is kellene választani, úgy volt, ezt kedden meg is teszi a parlament, de a szavazást elhalasztották, mivel nem tudtak megállapodni a jelöltről.

Núri al-Maliki Fotó: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Maliki már volt miniszterelnök 2006 és 2014 között. Hivatali ideje szektariánus erőszakkal telt. Végül akkor távozott, amikor az Iszlám Állam nagy részét elfoglalta az országnak. Ennek körülményeiről hosszan írtunk itt a 444-en. Trumpnak az a baja vele, hogy síitaként erős kapcsolatok fűzik Iránhoz. Ezért azt írta a Truth Socialon, hogy Maliki „nagyon rossz választás” lenne, hozzátéve: „Amikor Maliki legutóbb hatalmon volt, az ország nyomorba és teljes káoszba süllyedt.”

Azt is mondta, az országnak „nulla” esélye lenne a sikerre amerikai támogatás nélkül, és megfogadta, hogy „többé nem segít” az országnak, ha Malikit választják. Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio is aggodalmát fejezte ki Maliki iráni kapcsolatai miatt egy telefonhívásban a hivatalban lévő miniszterelnökkel, Mohammed Sia al-Szudanival, hangsúlyozva, hogy „egy Irán által irányított kormány nem tudja sikeresen Irak érdekeit előtérbe helyezni”.

(BBC)