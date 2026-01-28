Újranyitották a Marilyn Manson elleni szexuális zaklatási ügyet a bíróságon

Egy Los Angeles-i bíró újraindította a Marilyn Manson elleni ügyet egy új törvény alapján, amely lehetővé teszi a régi szexuális zaklatási ügyek bíróság előtti tárgyalását, írja a The Guardian.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

A zenész egykori asszisztense által 2021 májusában benyújtott keresetet decemberben utasították el elévülés miatt. Ashley Walters azonban januárban kérte a bíróságot, hogy vizsgálja felül az ügyét egy új törvény miatt, amely kétéves határidőt írt elő a szexuális zaklatással kapcsolatos, a törvény értelmében már lejárt ügyek elbírálására.

Walters azt állítja, hogy a rocksztár szexuálisan zaklatta őt, amikor 2010 és 2011 között a Manson Recordsnál dolgozott. Azt is állítja, hogy Manson, akinek a valódi neve Brian Hugh Warner, azzal dicsekedett, hogy nőket erőszakolt meg, sőt, mutatott is neki egy videót, amelyben egy kiskorú lányt bántalmazott.

Manson ügyvédje, Howard King mára irrelevánsnak nyilvánította a vádakat, aki szerint nincs arra mód sem, hogy új keresetet adhasson be. „Tagadhatatlan tény, hogy Mr. Warner soha nem követett el szexuális zaklatást” – tette hozzá.

Az évek során több nő is megvádolta az 57 éves Mansont szexuális zaklatással és erőszakkal, köztük a Trónok harca színésze, Esmé Bianco és a Westworld színésze, Evan Rachel Wood is.