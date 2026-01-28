Újranyitották a Marilyn Manson elleni szexuális zaklatási ügyet a bíróságon

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Egy Los Angeles-i bíró újraindította a Marilyn Manson elleni ügyet egy új törvény alapján, amely lehetővé teszi a régi szexuális zaklatási ügyek bíróság előtti tárgyalását, írja a The Guardian.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

A zenész egykori asszisztense által 2021 májusában benyújtott keresetet decemberben utasították el elévülés miatt. Ashley Walters azonban januárban kérte a bíróságot, hogy vizsgálja felül az ügyét egy új törvény miatt, amely kétéves határidőt írt elő a szexuális zaklatással kapcsolatos, a törvény értelmében már lejárt ügyek elbírálására.

Walters azt állítja, hogy a rocksztár szexuálisan zaklatta őt, amikor 2010 és 2011 között a Manson Recordsnál dolgozott. Azt is állítja, hogy Manson, akinek a valódi neve Brian Hugh Warner, azzal dicsekedett, hogy nőket erőszakolt meg, sőt, mutatott is neki egy videót, amelyben egy kiskorú lányt bántalmazott.

Manson ügyvédje, Howard King mára irrelevánsnak nyilvánította a vádakat, aki szerint nincs arra mód sem, hogy új keresetet adhasson be. „Tagadhatatlan tény, hogy Mr. Warner soha nem követett el szexuális zaklatást” – tette hozzá.

Az évek során több nő is megvádolta az 57 éves Mansont szexuális zaklatással és erőszakkal, köztük a Trónok harca színésze, Esmé Bianco és a Westworld színésze, Evan Rachel Wood is.

bűnügy bíróság szexuális zaklatás elévülés los angeles marilyn manson erőszak
Kapcsolódó cikkek

Volt asszisztense is azt állítja, Marilyn Manson szexuálisan zaklatta őt

Ashley Waters pert indított volt főnöke ellen, aki állítása szerint úgy kezelte, mint egy darab húst, halálra dolgoztatta, kiszolgáltatta a barátainak és meg is erőszakolta. Ez a második hasonló per az énekessel szemben.

Csurgó Dénes
szexuális zaklatás