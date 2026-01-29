Bruce Springsteen írt egy ICE-ellenes dalt

A „Minneapolis városára lesújtó állami terror” és Renée Good, illetve Alex Pretti meggyilkolásának hatására írt új dalt Bruce Springsteen.

Springsteen azt mondta, a dalt szombaton, Alex Pretti meggyilkolásának napján írta, és „Minneapolis lakóinak, ártatlan bevándorló szomszédainknak és Alex Pretti és Renee Good emlékének” szenteli. „Maradjatok szabadok!” – írta az énekes, aki a dalban lángokban álló városról énekel, ami „tűzzel és jéggel harcol a megszállók csizmája alatt”, akiket Springsteen „Trump király magánseregének” nevez.

„Vérfoltok voltak ott, ahol irgalomnak kellett volna lennie, és a hóval borított utcán két halott maradt: Alex Pretti és Renee Good” – énekli Springsteen, aki már korábban is kritizálta Trumpot, cserébe az amerikai elnök „túlértékeltnek”, „tehetségtelennek” és „tolakodó, ellenszenves bunkónak” nevezte.

(Guardian)

