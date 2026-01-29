Elindult a próbagyártás a BYD szegedi üzemében

Botka László szegedi polgármester a Közéleti Kávéház évadnyitó rendezvényén beszélt a város határában épülő BYD-gyárról. Azt mondta, hogy elindult a próbagyártás az elektromos autókat gyártó üzemben, a kínai cég pedig már 960 munkavállalót felvett a gyárba. A munkavállalók 70 százaléka magyar, nagyobbik részük szegedi. A létszámot folyamatosan bővítik majd a következő években.

Botka arról is beszélt, hogy lesznek ázsiai vendégmunkások a gyárban. Szerinte azonban a szegedieknek nincs különösebb problémája a vendégmunkásokkal, mert az egyetemen jelenleg is több mint 5 ezer külföldi hallgató tanul. A városban élők pedig már az 1970-es évektől kezdve hozzászoktak ahhoz, hogy nem csak európaiak vannak a városban.

Fotó: KOJI NAKAYAMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A szegedi BYD-gyárban eredetileg 2025 végén indult volna meg a termelés. Novemberben azonban kiderült, hogy csúszás van, és csak 2026 második negyedévében indulhat meg a termelés. A gyár indulása a magyar gazdaság egésze számára is fontos: bár eleinte csak részkapacitással, évi 150 ezer elektromos autó gyártására állnak be, már ez is 0,5-0,7 százalékponttal növelheti a GDP-t a kincstári számítások szerint. Ha az üzem teljes kapacitással működik majd, a hatás ennek a duplája is lehet. (via MTI)