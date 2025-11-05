Hónapokat csúszik a szegedi BYD, ebből már nem lesz GDP a választásokig

A korábban kommunikált 2025 végi start helyett csak 2026 második negyedévében, vagyis jövő tavasszal vagy nyáron indulhat el a termelés a BYD szegedi gyárában. A magyar makroadatok szempontjából sem lényegtelen információ egy kínai sajtóeseményen derült ki, ahol ezt a kínai autógyártó alelnöke jelentette be.

Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere még október elején is azt mondta, hogy a terv továbbra is az, hogy az év végén elinduljon a gyártás Szegeden - ebből most már biztos, hogy nem lesz semmi.

Mint arra az economx is emlékeztetett cikkében, a szegedi BYD-gyár indulása a magyar gazdaság egésze számára is fontos: bár eleinte csak részkapacitással, évi 150 ezer elektromos autó gyártására állnak be, már ez is 0,5-0,7 százalékponttal növelheti a GDP-t a kincstári számítások szerint. Ha az üzem teljes kapacitással működik majd, a hatás ennek a duplája is lehet.

Ez a folyamat azonban a friss bejelentés értelmében csak 2026 közepén indulhat be leghamarabb.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A csúszás okát hivatalosan nem közölték, de az elmúlt években elképesztő sebességgel növekvő, az elektromos autók piacán már a korábbi világelső Teslát is megelőző BYD-nek jelentősebb nehézségei vannak. Az eredetileg tervezett 5,5 millió járműről szóló 2025-ös eladási célszámot kénytelenek voltak visszanyesni 4,6 millióra, a profitjuk az elmúlt hónapokban hosszú idő után először esett, és a részvényeik árfolyama is látható mértékben zuhant.

A nehézségeik zöme a vártnál gyengébb kínai eladásokhoz kötődik. A BYD a versenytársai alá kínálva korábban főszereplő volt a kínai elektromos autók lefelé konvergáló árháborújában, idén azonban a kínai hatóságok ennek megpróbáltak véget vetni, az eddigi mértékű árengedményeket már nem tűrik meg. A BYD ráadásul csak jövőre tervezi az új típusok piacra dobását, így most némileg lemaradtak a többi elektromos autógyártó mögött. A belföldi problémákat azonban éppen a drágább, nemzetközi piacra szánt eladásokból szeretnék kompenzálni, amihez elvileg a külföldi gyártósorok, így a szegedi üzem bepöccentése is jól jönne.