Hamis gyógyszereket gyártó bűnszervezetet épített egy lottónyertes brit nyugdíjas

John Eric Spiby 2,4 millió fontot nyert a lottón, a pénz segítségével pedig felépített egy hamis tabletták ipari mértékű gyártásával foglalkozó birodalmat – írja a Guardian. A hamis gyógyszerekkel foglalkozó vállalkozás központja a 80 éves férfi csendes, vidéki otthonában volt.

A férfi tagadta a vádakat, de a bíróságon bűnösnek találták hamis gyógyszerek gyártása miatt, mellette pedig lőfegyver- és lőszer-birtoklás miatt, illetve mert akadályozta az igazságszolgáltatást. A nyugdíjas férfit 16 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Spiby még 2010-ben nyert a lottón, a pénzzel pedig felépítette azt a bűnszervezetet, ami a régiót több millió, diazepamnak álcázott tablettával árasztotta el. Ő biztosította a helyiségeket, segített azok átalakításában, illetve a gyógyszerek előállításához több ezer font értékű gépek beszerzésében is részt vett.

A legyártott hamis tabletták értéke a 288 millió fontot is elérhette. A bíróságon elhangzott, hogy Spiby egy csetüzenetben azzal dicsekedett, hogy „Elon Musk és Jeff Bezos jobb, ha vigyáznak magukra”.