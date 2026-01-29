Nem lesz népszavazás arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen

Százezer alatt maradt a Jobbik által összegyűjtött aláírások száma, így biztosan nem lesz népszavazás december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról.

A Jobbik évek óta próbálja munkaszüneti nappá nyilváníttatni december 24-ét. A párt az ügyben tavaly kezdeményezett népszavazást, a kérdést májusban hitelesítette is a Nemzeti Választási Bizottság. Az aláírásokat augusztustól decemberig gyűjtötték.

Az ívek ellenőrzését végző Nemzeti Választási Iroda azonban megállapította, hogy a leadott íveken matematikai számítások alapján az érvényes aláírások száma nem haladhatja meg a százezret, ezért az iroda nem ellenőrizte az íveken szereplő aláírásokat. Az NVB csütörtöki ülésén megerősítette ezt a döntést.

Az alaptörvény szerint a népszavazás kötelező kiírásához legalább kétszázezer aláírás kell, százezer aláírás esetén pedig a parlament népszavazást rendelhet el.

Az NVB közel hárommillió forintra bírságolta a Jobbikot, amiért az igényelt aláírásgyűjtő ívek közül a határidő lejártáig 8171 ívet nem adott át az NVI-nek. (via MTI)