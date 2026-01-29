Saját játékosa verte agyon a Fradit a Notthingham Forest ellen

A Ferencváros a hetedik helyről várta az Európa-liga alapszakaszának utolsó, 8. fordulóját. Az első hét meccsen veretlen maradt a Fradi, ehhez képest tükörsimán kapott ki Angliában a Notthingham Forest ellen.

Ötvös üldözi a labdást Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Foglaljuk össze, mit produkált a Fradi a meccsen. Zachariassen fejelt egy kapufát az első percekben, a norvégnak volt egy szintén veszélyes fejese a szünet előtt, és akadt még egy kapufa szintén fejesből a második félidőben. Ennyi.

Egészen bántó volt a két csapat közötti különbség. A Notthingham a Premier League kiesőzónája felett van eggyel, de így is sokkal gyorsabb, technikásabb, fizikálisan is erősebb csapat a Fradinál. Az FTC játékosai sorra vesztették el a párharcokat, követtek el technikai hibákat, maradtak le a labdákról, pattantak le az ellenfél játékosairól. De a sok rossz teljesítmény közül kiemelkedett Ötvös Bencéé.

A sérülések és eltiltások miatt az eredetileg középpályás Ötvös a védelemben kapott helyet, de válogatott létére úgy játszott, mintha soha nem lépett volna pályára felnőttek között. Rúgott egy öngólt úgy, hogy az ellenfél egyetlen játékosa sem volt a közelben, aztán maradt le úgy Igor Jesusról, hogy az utána sima gólt rúgott, majd szintén Ötvös hozott össze egy 11-est is, és amúgy is akkor cselezték ki, amikor csak akarták.

A vége 4-0 lett, simán lehetett volna súlyosabb a vereség. A Fradi így is 12. lett az alapszakaszban, és játszhat a 16 közé jutásért a bolgár Ludogorec vagy a skót Celtic ellen.