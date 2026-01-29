Sötét és hideg a Bajcsy kórház egyik belgyógyászati osztálya, a betegeket más osztályokon helyezik el

„A Bajcsy-Zsilinszky Kórházban jelenleg a belgyógyászati osztályok már nem tudják a saját ágyaikon ellátni az ellátási területükhöz tartozó betegeket” – írta egy egészségügyi dolgozó a Telexnek, így derült ki, hogy a kórházban a belgyógyászati betegek tartósan más, nem belgyógyászati profilú osztályokon fekszenek, mivel nincs elég ápoló és orvos.

Ahogy a lap is írja, a probléma ezzel az, hogy az áthelyezett betegek a felelős ügyeletes orvostól távol vannak, emellett ezeken az osztályokon nincs feltétlenül a belgyógyászati ellátáshoz szükséges gyógyszerkészlet. A kórházi dolgozó szerint a jelenlegi gyakorlat már nem pusztán kapacitásbeli vagy szervezési probléma, hanem közvetlenül veszélyeztetheti a betegek egészségét.

A lap azt írja, hogy a kórházban, ahol a I. belgyógyászaton korábban fekvőbeteg-ellátás működött, most az emel teljesen üres, hideg és sötét, az egyik kórterem ajtajára a „raktár” feliratot ragasztották ki, és úgy tűnt, hogy az emeletet már egy ideje nem használják aktívan, legfeljebb tárolásra.

„A megnövekedett betegforgalom miatt, a szakmai és betegbiztonsági szabályok maradéktalan betartásával, átmeneti megoldásként belgyógyászati betegeket – alapbetegségük figyelembevételével – más osztályokon helyeztünk el” – írta a Telexnek válaszában a kórház orvosigazgatója, Dr. Révai Róbert, aki külön kiemelte, hogy „az intézkedés nem veszélyezteti a betegellátás biztonságát”.