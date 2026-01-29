Szomszédját megfenyegető, majd lövöldöző férfit fogtak el Balatonszepezden

Egy szomszédját életveszélyesen megfenyegető, majd lövöldöző 60 éves férfit fogtak el a rendőrök szerdán Balatonszepezden – írta a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebookon.

A rendőrséghez szerda délután érkezett bejelentés a segélyhívó számon arról, hogy egy balatonszepezdi férfit a szomszédja életveszélyesen megfenyegetett. Amikor a rendőrök kiértek a helyszínre, lövéseket hallottak a férfi háza felől. Ezért lezárták a környéket, további egységeket hívtak, és készenlétbe helyezték a mentőket, valamint a katasztrófavédelmet is. Az intézkedést végül a Terrorelhárítási Központ vette át.

A férfi közben újabb lövéseket adott le, majd sörétes puskával felszerelkezve autóba ült, és megpróbált elmenekülni. A TEK páncélozott járművekkel megállította, és elfogta. Közben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek.

A 60 éves férfit a rendőrök őrizetbe vették, kihallgatták, az éles lőfegyvereket pedig lefoglalták. Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások is várhatók. A rendőrség közlése szerint az eset során senki sem sérült meg. (MTI)