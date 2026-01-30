13 elszabadult gázpalackot lőtt ki a TEK mesterlövésze az M6-os autópályán

Ipari felhasználású gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó balesetezett csütörtök délután az M6-os autópályán, a Fácános pihenőhelynél – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

A pótkocsi megbillent, 60 darab kalodákba rendezett acetiléngáz-palack leesett, szétszóródott, több ki is gyulladt, az autópályát mindkét oldalon órákra kellett lezárni teljes szélességében. A Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával nyolc település tűzoltói oltották, hűtötték a palackokat, a Terrorelhárítási Központ mesterlövésze tizenhármat kilőtt.

Hat órára volt szükség ahhoz, hogy az utolsó palackot is kiégessék. A káreset felszámolásában 47 hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltó vett részt 16 járművel a Katasztrófavédelem híre szerint.