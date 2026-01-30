A rendőrök mellett hajtott át a piroson, majd 120-szal menekült előlük egy férfi a békéscsabai belvárosban

A rendőrautó a pirosnál állt, amikor a belső sávban átszáguldott egy autó. Utánamentek, leállították, ő félre is állt, de nem sokkal azután, hogy a két rendőr odalépett az autójához, és igazoltatni kezdte, gázt adott, és 120-al elmenekült előlük. Minden Békéscsaba belvárosában történt kedd délután – tette közzé Facebookon a Békés vármegyei rendőrség.

A menekülés végére az elkövető a piroson lámpán történő áthajtás és a sebességhatár átlépése mellett, többször szabálytalanul váltott sávot és a záróvonalat is átlépte helyenként. Így amit az elején még megúszhatott volna pénzbírsággal és pár büntetőponttal, az végül szabálysértési eljárást vont maga után, illetve közigazgatási eljárást is indítottak ellene, és még el is tiltották a járművezetéstől.

A rendőrök utólagos elmondása szerint amikor a piros lámpán áthajtás miatt megállították, azt mondta, mielőtt gázt adott volna: „ezért nem szoktam megállni”. Ez az a pont a videóban, amikor a rendőrök futnak vissza a saját autójukhoz, hogy a férfi után induljanak. A sofőr ezután többször szabálytalanul váltott sávot, átlépte a záróvonalat és helyenként közel 120 km/ órás sebességgel hajtott át a belvároson. Aztán egy ponton mégis meg kellett állnia, mert mindegyik sáv foglalt volt és már álltak előtte.

A férfi még ekkor sem akart kiszállni az autójából, de az egyik rendőr benyúlt a lehúzott ablakon, kinyitotta az ajtót, majd kitessékelte őt. Ráadásul, mint ahogy a posztban írják, még „ekkor is ellenállt, sérelmezte az intézkedést, ezért megbilincselték és előállították a rendőrkapitányságra”.