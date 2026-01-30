Decemberben vagy jövő márciusban kezdődhet a sorkatonai szolgálat Szerbiában

külföld
Szerbia újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot, mégpedig ez év decemberétől vagy a következő év márciusától, a hadkötelesek nyilvántartásba vétele viszont már az ősszel megkezdődik - jelentette be csütörtökön Aleksandar Vučić szerb elnök.

A férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, míg a nők önként jelentkezhetnének kiképzésre.

A szerb államfő kiemelte: Belgrád nem törekszik provokációra, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy megőrizze és megerősítse elrettentő képességét. Elmondása szerint Szerbia ellen katonai szövetségek alakulnak a térségben, és ennek megfelelően kell felelősségteljesen eljárniuk.

Aleksandar Vučić szerb elnök bejelenti győzelmét 2022. április 4-én.
Fotó: SAMAR JORDAMOVAC/Anadolu via AFP

Szerbia a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 2,65 százalékát fordítja védelemre és biztonságra, ennek több mint fele beruházás.

A kötelező sorkatonaságot 2010-ben szüntették meg az országban, visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara, mert úgy ítélték meg, hogy a katonaság védelmi erejének növelése érdekében az aktív és a tartalékos állomány utánpótlására és fiatalítására van szükség, ezt pedig a kötelező sorkatonai szolgálat ismételt bevezetésével lehetne a leghatékonyabban elérni - írja az MTI.

Tavaly októberben a horvát parlament fogadta el a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállították a kötelező sorkatonai szolgálatot.

külföld kötelező sorkatonai szolgálat belgrád szerb hadsereg aleksandar vucic szerbia horvát parlament
