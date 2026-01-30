Hivatalos: Kevin Warsh, az elnök embere kerül a Fed kormányzótanácsának élére

Kevin Warsht jelöli az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve élére, jelentette be az amerikai elnök a Truth-oldalán. „Régóta ismerem Kevint, nincs kétségem afelől, hogy a legnagyszerűbb Fed-elnökök egyikeként, ha nem a legnagyobbként vonul majd be a történelembe” – írta Donald Trump. A jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell mandátuma idén májusban jár le.

Warsh érkezése azt jelenti, hogy megszűnnek a konfliktusok az elnök és a jegybank között. Az elmúlt hónapokban Trump hiába szerette volna elérni, hogy a Fed nagyobb tempóban mérsékelje a szövetségi alapkamat célsávját (hiszen az alacsonyabb alapkamat jellemzően gyorsabb GDP-növekedést eredményez). Powell és a kormányzótanács nem volt hajlandó teljesíteni az elnök követeléseit. A decemberi minimális csökkentés után ezen a héten nem is változtattak a kamat mértékén, az maradt a 3,50-3,75-ös sávban. Mindeközben Trump szerint 1 százalék alatt kellene lennie, amivel korábbi nyilatkozatai alapján Warsh is egyetérthet.

Powell az e heti döntés után nyíltan beszélt a jegybanki függetlenség kockázatairól, azt a tanácsot adva utódának, hogy tartsa távol magát a pártpolitikától. Az elnök a politikai befolyásolási kísérletek kapcsán különbséget tett a pártpolitika és a demokratikus ellenőrzés között. Azt mondta, a Fed elszámoltathatóságának helyszíne a kongresszus: a törvényhozással való kapcsolattartás nem teher, aktív kötelezettség, a legitimitást „az általunk választott felügyeleti szereplőkkel való interakcióban” kell kiérdemelni.

Kevin Warsh Fotó: KEVORK DJANSEZIAN/AFP

Az utód személye semennyire sem meglepetés, Trump már korábban megnevezte őt a két esélyes jelölt egyikeként – a másik Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója volt –, akkor a Wall Street Journalnak azt mondta, a leendő Fed-elnöknek vele is konzultálnia kellene kamatdöntésekkel kapcsolatban. „Általában ez már nem így van. Régebben ez volt a rutin. Most is így kellene lennie” – állította.

Az 55 éves Kevin Warsh 2002 és 2006 között, George W. Bush elnöksége idején gazdaságpolitikáért felelős különleges elnöki tanácsadó, illetve a Fehér Ház Nemzeti Gazdasági Tanácsának ügyvezető titkára volt. 2006 februárjától 2011-ig már tagja volt a Fed kormányzótanácsának. Az amerikai jegybank elhagyása után egyetemi oktatóként és gazdasági tanácsadóként dolgozott.