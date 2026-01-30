Karácsony Gergely: A kormány újra rárabolt Budapest számlájára

Január 29-én nyújtott be inkasszót a Magyar Államkincstár, mivel a főváros január 26-ig nem fizette be az idei szolidaritási hozzájárulás első részletét.

Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés 2025. október 30-i ülésén. Fotó: Németh Dániel/444

Nem sokat lacafacáztak, egy nappal később le is emeltek 11,7 milliárd forintot Budapest számlájáról - derült ki Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjából.

A főpolgármester azt írja:

„Jogellenes ez is, ahogy a többi. A főváros ugyanis jogvédelmet kért a bíróságtól, ezt a bíróság még nem bírálta el, de önmagában az indítvány is el kellene tiltsa a kormányt az inkasszálástól. Már az olyan kormányt, aminek számít a jog, és amelyik betartja a törvényeket. De ez a kormány nem ilyen.”

A szolidaritási hozzájárulás összegének megemelése, és a folyamatos állami inkasszózás miatt a főváros a tavalyi évet is éppen csak megúszta anélkül, hogy csődöt kelljen jelentenie.