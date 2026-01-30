„Rohadt hazaárulók” – a Tisza-szóvivő szerint ezt hajtogatta az aktivistákat baltával üldöző debreceni férfi

belföld
Baltával a kezében, hazaárulózva eredt utána a kampányoló Tisza aktivistáinak egy debreceni férfi egy panelházban – állítja a párt szóvivője, Tárkányi Zsolt az aktivisták elmondása alapján. Tárkányi, aki az ellenzéki párt egyik debreceni körzetében indul egyéni képviselőjelöltjeként, azt mondta: a házfelügyelő mondta azt, hogy a támadó egy tanár. A támadásról Magyar Péter számolt be pénteken kora este.

Hajdú-Bihar 01

Debrecen január 21. 10:15
Fontos jelöltek
  1. Barcsa Lajos
    Barcsa Lajos
    FIDESZ
  2. Tárkányi Zsolt
    Tárkányi Zsolt
    Tisza
  3. Salánkiné Kuti Zsuzsanna
    Salánkiné Kuti Zsuzsanna
    Mi Hazánk
  4. Varga Zoltán
    Varga Zoltán
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.

Elmondása szerint az aktivisták a panelház egyik emeleti folyosójának rácsánál csengettek be a férfi lakásába. Miután a férfi megtudta, hogy mit akarnak, hazaárulózással felelt, és azzal, hogy menjenek onnan, különben baltával megy nekik.

Ezután az aktivisták néhány szinttel lejjebb mentek, ott próbáltak másik lakásokban kampányolni, a férfi azonban pár perccel később utánuk jött, és tényleg balta volt nála. Tárkányi szerint az aktivisták ugyan megpróbálták bekapcsolni a kamerát, de a menekülés intenzitása miatt azzal nem sokat tudtak rögzíteni. A férfi az üldözés alatt „azt hajtogatta, hogy rohadt hazaárulók” – mondja a szóvivő.

Forrás

A helyszínre Tárkányi szerint pajzsos rendőrök érkeztek, körbefogták a férfit, nagyjából egy órát a helyszínen töltöttek, majd elvitték a férfit a rendőrségre. Jelenleg az aktivistákat is kihallgatják.

Kérdéseket küldtünk a Debreceni Rendőrkapitányságnak, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: Menekülő tiszás aktivista a Magyar Péter által közzétett videóban)

