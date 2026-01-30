„Rohadt hazaárulók” – a Tisza-szóvivő szerint ezt hajtogatta az aktivistákat baltával üldöző debreceni férfi

Baltával a kezében, hazaárulózva eredt utána a kampányoló Tisza aktivistáinak egy debreceni férfi egy panelházban – állítja a párt szóvivője, Tárkányi Zsolt az aktivisták elmondása alapján. Tárkányi, aki az ellenzéki párt egyik debreceni körzetében indul egyéni képviselőjelöltjeként, azt mondta: a házfelügyelő mondta azt, hogy a támadó egy tanár. A támadásról Magyar Péter számolt be pénteken kora este.

Hajdú-Bihar 01 Debrecen január 21. 10:15 Fontos jelöltek Barcsa Lajos FIDESZ Tárkányi Zsolt Tisza Salánkiné Kuti Zsuzsanna Mi Hazánk Varga Zoltán DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

Elmondása szerint az aktivisták a panelház egyik emeleti folyosójának rácsánál csengettek be a férfi lakásába. Miután a férfi megtudta, hogy mit akarnak, hazaárulózással felelt, és azzal, hogy menjenek onnan, különben baltával megy nekik.

Ezután az aktivisták néhány szinttel lejjebb mentek, ott próbáltak másik lakásokban kampányolni, a férfi azonban pár perccel később utánuk jött, és tényleg balta volt nála. Tárkányi szerint az aktivisták ugyan megpróbálták bekapcsolni a kamerát, de a menekülés intenzitása miatt azzal nem sokat tudtak rögzíteni. A férfi az üldözés alatt „azt hajtogatta, hogy rohadt hazaárulók” – mondja a szóvivő.

A helyszínre Tárkányi szerint pajzsos rendőrök érkeztek, körbefogták a férfit, nagyjából egy órát a helyszínen töltöttek, majd elvitték a férfit a rendőrségre. Jelenleg az aktivistákat is kihallgatják.

Kérdéseket küldtünk a Debreceni Rendőrkapitányságnak, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: Menekülő tiszás aktivista a Magyar Péter által közzétett videóban)