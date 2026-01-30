Tippjáték: mit szeret jobban Szentirályi Alexandra, a Bridgertont vagy az olcsó gázt?

Hitchcock óta nem volt akkora filmes geg, mint amekkorával Szentkirályi Alexandra jelentkezett csütörtök este.

Szereted a Bridgertont? - lepi meg a semmiből érkező kérdés a spontán babzsákfotelben telefont pörgető Szentkirályi Alexandrát.

Micsoda trendérzékenység! A Netflix január 29-én dobta le a sorozat negyedik évadának első részét, boldog-boldogtalan rá is repült. Vajon hogy tetszik a budapesti Fidesz frakcióvezetőjének a legújabb etap? Ő is szurkol, hogy Benedict rátaláljon élete szerelmére? Szerinte is uncsibb lesz minden így, hogy Lady Whistledown lelepleződött? Támogatja, hogy Violet újra párt válasszon magának, vagy maradjon inkább egyedülálló anya, akinek az egyetlen esélye a nyugodt életre, ha kiházasítja a szekérderéknyi gyerekét? És nyilván a legfontosabb: Kanthony vagy Polin?

Na, hát ezek nem derültek ki, Szentkirályi Alexandra ugyanis spontán felnéz a telefonból, és spontán döbbent hangon megkérdezi:

„Mi, a sorozatot?”

Igen - szól a válasz.

„Nem nézem, mert egy...” - legyint spontán szemforgatva Szentkirályi, és bár látszik, hogy öncenzúrát hajt végre magán, hogy ebben a gyerek- és rezsibarát videóban ne mondjon olyat, ami megbotránkozásra adna okot, de a riporter ekkor gyakorlatilag a szájába adja a szavakat.

„Woke szar, nem?”

„Woke szar” - bólint Szentkirályi Alexandra megadóan.

És bár ekkor gondolhatnánk, hogy a woke szarság kielemzésébe fordul át a videó, ám az első 6 másodperc után valami egészen mást kapunk, egy teljesen spontán átkötéssel.

„Ja. És ahhoz mit szólsz, hogy az európaiak 62 százaléka elutasítja, hogy leváljunk az orosz olajról és gázról?”

És akkor a woke szar helyett Szentkirályi Alexandra erről beszél, teljesen spontán, gondolom, mindenki ki tudja találni (nemzeti petíció, konzultáció, senki nem akar többet fizetni, hiába állítja a Tisza). Videó vége.

Ezt a technikát egyébként az egyetemes filmművészet egyik legnagyobb zsenije, Alfred Hitchcock ötlötte ki: az egyébként sok szempontból még akár woke szarságnak is kikiáltható Psycho (amiben először láttunk például vécécsészét, amit rögvest le is húznak) hitette el elsőként a nézőkkel, hogy főhősnője a gyönyörű, szőke Marion lesz, aki ártatlanságának elvesztését azzal szimbolizálja, hogy fehérről feketére cseréli az alsóneműjét, majd miután végigizguljuk a film első felét, hogy vajon megmenekül-e, Hitchcock fogja, és minden idők legzseniálisabban vágott jelenetében kinyírja. Snitt: indul egy új történet.

Ki hitte volna, hogy 2026-ban Szentkirályi Alexandra újraértelmezi ezt a bravúrt?

Itt tekinthető meg a műalkotás, csak 32 másodperc, érdemes a stáblistáig maradni: