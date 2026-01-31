A debreceni alpolgármester szerint nem kampányesemény az állatkerti látogatás, amihez szülői hozzájárulást kértek

választás
Szombat délelőtt megírtuk, hogy egy debreceni óvodában hozzájárulási nyilatkozatot kértek a szülőktől arról, hogy a gyerekeikről képek és videófelvételek készüljenek a 2026. február 02.-án (hétfő) 9 óra 30 perctől kezdődő „Medveles az Állatkertben!" című állatkerti programnapon - a nyilatkozatra azért volt szükség, hogy ezek a képek és videók megjelenhessenek Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi média felületein.

Olvasónk egyértelműen úgy érezte, hogy az erről szóló tájékoztatás alapján csak abban az esetben mennek el a gyerekek a programra, ha a szülők beleegyeznek ebbe.

Természetesen megkerestük Barcsa Lajos alpolgármestert is az üggyel kapcsolatban, szerettük volna tudni, hogy megtudjuk, tudott-e a nyilatkozatról, az ő kérésére küldték-e ki, és hogy egyetért-e ezzel a gyakorlattal.

Barcsa Lajos debreceni alpolgármester.
Fotó: Barcsa Lajos/Facebook

Az alpolgármester reagált a megkeresésünkre, válaszait változtatás nélkül közöljük:

Nem igaz az az állítás, hogy bármely gyermek programját feltételhez kötöttük volna. A ma megjelent cikk, amely azt sugallja, hogy debreceni óvodások csak akkor vehetnek részt egy állatkerti programon, ha fotózkodnak velem, nem igaz.

Egyetlen gyermek részvétele sem volt és nincs semmilyen feltételhez kötve. A program nem kampányesemény, hanem óvodáknak szervezett gyermekprogram.

A valóság a következő:

  • Magyarországon jogszabály írja elő, hogy kiskorúakról készült képek és videók csak szülői hozzájárulással jelenhetnek meg nyilvános felületen.
  • Ezért készült most és korábbi eseményeken hozzájáruló nyilatkozat – nem a részvételhez, hanem kizárólag a felvételek esetleges közzétételéhez.
  • Aki nem járul hozzá, annak a gyermekéről nem készül és nem kerül ki felvétel.

A gyermekek programon való részvétele ettől teljesen független.

A gyermekek védelme, méltósága és adatbiztonsága elsődleges szempont.

Fontos tisztázni a szerepemet is:

Debrecen alpolgármestereként a közoktatásért is felelős vagyok, így az önkormányzati óvodák működéséért, programjaiért és az ezekhez kapcsolódó jogszabályi megfelelésért is.

Az emailhez csatolom az érintett dokumentumot, hogy mindenki saját maga meggyőződhessen a tényekről.

Debrecenben eddig is, és ezután is szabályosan, felelősen és a gyermekek érdekeit szem előtt tartva járunk el.

Az alpolgármester válaszához csatolt dokumentum:

Az alpolgármester által kiküldött levélben tehát az szerepel:

„A nyilatkozat kitöltésével a szülők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy gyermekükről készült felvétel Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi médiafelületein (Facebook, Instagram, stb.) megjelenhessenek.”

Ehhez képest a nekünk egy debreceni szülő által elküldött üzenetben, amelyet az egyik óvodapedagógus tett közzé a szülői Facebook-csoportban a nyilatkozatról az szerepelt, hogy minden szülőnek alá kell írnia a nyilatkozatot. Egészen pontosan így:

!!!!!! FONTOS !!!!!!
Kedves Szülők!
Kérnénk, hogy hétfő reggel MINDENKI töltse ki a hozzájárulási nyilatkozatot! Ez nagyon fontos, mert így tudunk menni az állatkertbe!!
A 7 órás pedagógustól lehet kérni a nyomtatványt, aki korán érkezik!
Köszönjük!
Szép hétvégét kívánunk!

A hozzájárulási nyilatkozatban, amiről az üzenethez hasonlóan szintén van képünk, csak annyi áll, hogy a szülő hozzájárul arról, hogy a gyerekéről készült fotók és videófelvételek megjelenjenek az alpolgármester közösségi média felületein, és hogy tudomásul veszi, hogy „a felvételek kizárólag az esemény dokumentálását és a közösségi tájékoztatást szolgálják”, olyan opció nincs, hogy nem járulnának hozzá vagy nem vennék tudomásul ezeket.

Emellett az az óvodapedagógusi kitétel, miszerint MINDENKI töltse ki a nyilatkozatot, „mert így tudunk menni az állatkertbe”, keltheti azt az érzetet, hogy amennyiben nem mindenki tölti azt ki, akkor nem tudnak menni a gyerekek az állatkertbe.

Arra egyébként egy másik olvasónk hívta fel a figyelmet cikkünk megjelenése után, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a 2026. évi országgyűlési választási kampány adatvédelmi vonatkozásairól szóló tájékoztatójában kifejezetten jogszerűtlennek tekinti a gyermekek képmásának kampányban történő felhasználását, amin még egy szülői hozzájárulás sem változtat. Egészen pontosan úgy fogalmaznak:

„a Hatóság álláspontja szerint a tisztességesség elvét sértő gyakorlatnak
tekinthető az, ha a politikusok gyermekek képmását tartalmazó fényképet hoznak nyilvánosságra, amely adatkezelést az sem teszi jogszerűvé, ha a szülő hozzájárulását kérik az adatkezeléshez.”

Barcsa Lajos, aki jelenleg Debrecen alpolgármestereként a közoktatásért, és így az önkormányzati óvodák működéséért, programjaiért is felelős, a 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz jelöltjeként indul Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületében (ez az egyik debreceni körzet), amiről még a párt kongresszusa előtt egy podcastban beszélt Kósa Lajos, aki 1998 óta képviseli a körzetet a parlamentben.

Hajdú-Bihar 01

Debrecen január 21. 10:15
Fontos jelöltek
  1. Barcsa Lajos
    Barcsa Lajos
    FIDESZ
  2. Tárkányi Zsolt
    Tárkányi Zsolt
    Tisza
  3. Salánkiné Kuti Zsuzsanna
    Salánkiné Kuti Zsuzsanna
    Mi Hazánk
  4. Varga Zoltán
    Varga Zoltán
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
