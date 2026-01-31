A debreceni alpolgármester szerint nem kampányesemény az állatkerti látogatás, amihez szülői hozzájárulást kértek

Szombat délelőtt megírtuk, hogy egy debreceni óvodában hozzájárulási nyilatkozatot kértek a szülőktől arról, hogy a gyerekeikről képek és videófelvételek készüljenek a 2026. február 02.-án (hétfő) 9 óra 30 perctől kezdődő „Medveles az Állatkertben!" című állatkerti programnapon - a nyilatkozatra azért volt szükség, hogy ezek a képek és videók megjelenhessenek Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi média felületein.

Olvasónk egyértelműen úgy érezte, hogy az erről szóló tájékoztatás alapján csak abban az esetben mennek el a gyerekek a programra, ha a szülők beleegyeznek ebbe.

Természetesen megkerestük Barcsa Lajos alpolgármestert is az üggyel kapcsolatban, szerettük volna tudni, hogy megtudjuk, tudott-e a nyilatkozatról, az ő kérésére küldték-e ki, és hogy egyetért-e ezzel a gyakorlattal.

Az alpolgármester reagált a megkeresésünkre, válaszait változtatás nélkül közöljük:

„Nem igaz az az állítás, hogy bármely gyermek programját feltételhez kötöttük volna. A ma megjelent cikk, amely azt sugallja, hogy debreceni óvodások csak akkor vehetnek részt egy állatkerti programon, ha fotózkodnak velem, nem igaz.

Egyetlen gyermek részvétele sem volt és nincs semmilyen feltételhez kötve. A program nem kampányesemény, hanem óvodáknak szervezett gyermekprogram.

A valóság a következő:

Magyarországon jogszabály írja elő, hogy kiskorúakról készült képek és videók csak szülői hozzájárulással jelenhetnek meg nyilvános felületen.

Ezért készült most és korábbi eseményeken hozzájáruló nyilatkozat – nem a részvételhez, hanem kizárólag a felvételek esetleges közzétételéhez.

Aki nem járul hozzá, annak a gyermekéről nem készül és nem kerül ki felvétel.

A gyermekek programon való részvétele ettől teljesen független.

A gyermekek védelme, méltósága és adatbiztonsága elsődleges szempont.

Fontos tisztázni a szerepemet is:

Debrecen alpolgármestereként a közoktatásért is felelős vagyok, így az önkormányzati óvodák működéséért, programjaiért és az ezekhez kapcsolódó jogszabályi megfelelésért is.

Az emailhez csatolom az érintett dokumentumot, hogy mindenki saját maga meggyőződhessen a tényekről.

Debrecenben eddig is, és ezután is szabályosan, felelősen és a gyermekek érdekeit szem előtt tartva járunk el.”

Az alpolgármester válaszához csatolt dokumentum:

Az alpolgármester által kiküldött levélben tehát az szerepel:

„A nyilatkozat kitöltésével a szülők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy gyermekükről készült felvétel Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi médiafelületein (Facebook, Instagram, stb.) megjelenhessenek.”

Ehhez képest a nekünk egy debreceni szülő által elküldött üzenetben, amelyet az egyik óvodapedagógus tett közzé a szülői Facebook-csoportban a nyilatkozatról az szerepelt, hogy minden szülőnek alá kell írnia a nyilatkozatot. Egészen pontosan így:

!!!!!! FONTOS !!!!!!

Kedves Szülők!

Kérnénk, hogy hétfő reggel MINDENKI töltse ki a hozzájárulási nyilatkozatot! Ez nagyon fontos, mert így tudunk menni az állatkertbe!!

A 7 órás pedagógustól lehet kérni a nyomtatványt, aki korán érkezik!

Köszönjük!

Szép hétvégét kívánunk!

A hozzájárulási nyilatkozatban, amiről az üzenethez hasonlóan szintén van képünk, csak annyi áll, hogy a szülő hozzájárul arról, hogy a gyerekéről készült fotók és videófelvételek megjelenjenek az alpolgármester közösségi média felületein, és hogy tudomásul veszi, hogy „a felvételek kizárólag az esemény dokumentálását és a közösségi tájékoztatást szolgálják”, olyan opció nincs, hogy nem járulnának hozzá vagy nem vennék tudomásul ezeket.

Emellett az az óvodapedagógusi kitétel, miszerint MINDENKI töltse ki a nyilatkozatot, „mert így tudunk menni az állatkertbe”, keltheti azt az érzetet, hogy amennyiben nem mindenki tölti azt ki, akkor nem tudnak menni a gyerekek az állatkertbe.

Arra egyébként egy másik olvasónk hívta fel a figyelmet cikkünk megjelenése után, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a 2026. évi országgyűlési választási kampány adatvédelmi vonatkozásairól szóló tájékoztatójában kifejezetten jogszerűtlennek tekinti a gyermekek képmásának kampányban történő felhasználását, amin még egy szülői hozzájárulás sem változtat. Egészen pontosan úgy fogalmaznak:

„a Hatóság álláspontja szerint a tisztességesség elvét sértő gyakorlatnak

tekinthető az, ha a politikusok gyermekek képmását tartalmazó fényképet hoznak nyilvánosságra, amely adatkezelést az sem teszi jogszerűvé, ha a szülő hozzájárulását kérik az adatkezeléshez.”

Barcsa Lajos, aki jelenleg Debrecen alpolgármestereként a közoktatásért, és így az önkormányzati óvodák működéséért, programjaiért is felelős, a 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz jelöltjeként indul Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületében (ez az egyik debreceni körzet), amiről még a párt kongresszusa előtt egy podcastban beszélt Kósa Lajos, aki 1998 óta képviseli a körzetet a parlamentben.