Legkevesebb 200 embert temetett maga alá a bánya, ahonnan a mobilok kulcsfontosságú alapanyaga jön

Az M23 egyik tagja az előtérben, mögötte helyiek a Rubaya környéki bányáknál 2025-ben. Fotó: CAMILLE LAFFONT/AFP

Legkevesebb 200 ember halhatott meg a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén történt bányaomlásban. A Rubaya városa mellett található koltánbánya több tárnája csütörtökre virradóra omlott be, a romok nőket és gyerekeket is maguk alá temettek.

A Rubaya környéki bányák a világ koltánkitermelésének 15 százalékát adják, a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig összesen a világ koltán lelőhelyeinek 60-80 százaléka lehet. A koltánércből kinyert tantál a mobiltelefonok, laptopok és más elektronikai eszközök egyik kulcsfontosságú alapanyaga. A bányákban helyi lakosok dolgoznak, napi néhány dollárért.

Kongónak ezt a részét 2024 óta az M23 nevű lázadó milícia ellenőrzi. A bánya fontos bevételi forrás, amiből a központi kormányzattal szembeni fegyveres ellenállást finanszírozzák. (via Guardian, MTI)