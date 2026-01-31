Fotó: Fenyő Miklós Facebook

78 éves korában meghalt Fenyő Miklós – erről posztoltak a zenész Facebook-oldalán szombat reggel.

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült…Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” – olvasható a posztban.

Az énekest január eleje óta tüdőgyulladással kezelték, kórházba került.

Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. 1956-ban a családjával együtt az Egyesült Államokba emigrált, ahol három évet éltek. Ebben az időszakban ismerte meg azokat az előadókat, például Elvis Presley és Jerry Lee Lewis zenéjét, amelyek aztán a Hungária hangzásának alapját adták.

A zenekar az 1968-os Táncdalfesztiválon lett országosan ismert, kiadták első lemezüket, de a hetvenes években többször is lecserélődött a zenekar tagsága, és Erdős Péter is lesöpörte az asztalról második lemezüket – írja a Telex.

1980-ban a Hungária a Fenyő számára ismerős ötvenes évek rock and rolljához nyúlt vissza, amivel átütő sikert arattak, az újraindított Táncdalfesztivált is megnyerték 1981-ben a Limbo-hintóval.

Fenyő mellett ekkoriban Novai Gábor, Fekete Gyula, Kékes Zoltán, Dolly (Penczi Mária) és Szikora Róbert játszott a zenekarban. Ezután évente jelent meg lemezük, de 1983-ra a Fenyő és a zenekar tagjai között kiélesedett konfliktus miatt a Hungária feloszlott.

Fenyő ezután más zenekarokkal próbálkozott, összejött neki még néhány sláger, de menedzserként is dolgozott más zenekaroknak, és musicalt írt a Hotel Mentholból, 2001-ben pedig bemutatták az önéletrajzi ihletésű Made in Hungária című darabját, amit később filmben is feldolgoztak.

2024-ben a Puskás Arénában tartott koncertre újra összeállt a Hungária, Fenyő mellett Dolly, Novai Gábor és Szikora Róbert is fellépett. Fenyő életrajzi könyve 2025-ben jelent meg Mélyvíz, csak megúszóknak címmel.