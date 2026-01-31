Meloni-arcúvá vált egy angyal egy római templomban

Rómában kisebb botrányt váltott ki, hogy egy helyi templomban a restaurálás óta az egyik angyalról az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni arca köszön vissza a San Lorenzo in Lucina bazilikában. A la Repubblica számolt be arról, hogy a templomban található, II. Umberto királynak emléket állító márványszoborcsoport egyik díszítő, kezében Olaszország térképét tartó angyalának arcvonásai immár Melonit idézik.

A resataurálást Bruno Valentinetti, 83 éves önkéntes templomi díszítő és sekrestyés készítette. Valentinetti azt mondja, a restaurálás során csak azt állította helyre, ami korábban is ott volt. „Amit most látnak, az már 25 éve is ilyen volt” – mondta a mester, aki tagadta, hogy Meloniról mintázta volna az angyalt. A bazilika rektora, Daniele Micheletti is elismerte, hogy van némi hasonlóság Meloni és az angyal között, bár mint mondta, nem tudja, miért alakult így. „Én azt kértem, hogy a kápolnát pontosan úgy állítsák helyre, ahogy volt” – nyilatkozta.

Az angyal restaurálás előtt és után

A Kulturális Minisztérium megbízásából a műemlékvédelmi felügyelet azonnali vizsgálatot rendelt el. A vizsgálat célja megállapítani, történt-e szabályellenes beavatkozás a védett műtárgyon. Az ellenzéki Demokrata Párt kulturális bizottsági vezetője, Irene Manzi közleményében „elfogadhatatlannak” nevezte, hogy egy restaurálás során kortárs személyről mintázott részlet kerülhetett egy történelmi alkotásra, hiszen az sértheti a kulturális örökség védelméről szóló törvényt.

A történtekre maga Giorgia Meloni is reagált a közösségi oldalán, megosztva a képet azzal a szöveggel: „Nem, határozottan nem hasonlítok egy angyalra”.