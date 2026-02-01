Óriási tömeg tüntetett a cseh elnök mellett Prágában és országszerte

Macinka, miután átvette kinevezését a mögötte álló Paveltől

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Háborúvá fajult az államfő és az új kormány külügyminiszterének konfliktusa Csehországban. Petr Pavel nyilvánosságra hozta, hogy Petr Macinka fenyegetőző sms-ekben követelte, hagyja jóvá a botrányhős Filip Turek környezetvédelmi miniszteri jelölését – írtuk szombati cikkünkben, amely feltárja az egész bizarr história kontextusát.

Vasárnap délután az elnök támogatói közül rengetegen, a Prague Morning szerint csak Prágában 90 ezren vonultak utcára. A vasárnapi tüntetéseket a Millió pillanat a demokráciáért civil társulás kezdeményezte, és ígéretük szerint több mint egytucat más városban is tömeggyűlések lesznek.

Fotó: Inkei Bence

Prágában a tüntetők teljes egészében megtöltötték a történelmi Óváros teret, a mellékutcákat, illetve a közeli Vencel tér alsó felét. A társulás Petr Pavel támogatására indított petícióját rövid időn belül több mint 600 ezren írták alá. Amennyiben az aláírók száma eléri az egymilliót, Prága legnagyobb közterén, a Letnán új tüntetést szerveznek Pavel támogatására.

„Országunk egyik nagy előnye a polgári társadalom ereje és minősége, amely a megfelelő pillanatban képes világosan és érthetően kiállni az igaz ügy érdekében” – idézi az államfőt az MTI. „Nagyon tisztelem mindazokat, akik nem maradnak közömbösek a körülöttük zajló eseményekhez, és érzik saját felelősségüket is országunk állapotáért. Tisztelem mindazokat, akik hajlandóak hozzájárulni a tisztesség, az igazság, a szolidaritás és az egymás iránti tisztelet védelméhez.”