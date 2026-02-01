Trump szerint Irán inkább tárgyalna Amerikával, hogy elkerülje a katonai beavatkozást

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, szerinte Irán „inkább megállapodást keres”, mint hogy szembesüljön egy esetleges amerikai katonai támadással. Trump a Fehér Házban újságíróknak kiemelte, hogy amerikai hadihajók nagy csoportja – „armada” – halad Irán felé, miközben még nyitva hagyta a diplomáciai lehetőségeket. Az elnök szerint Irán hajlandóságot mutat a tárgyalásra, de kitért az elől a kérdés elől, hogy Teherán megerősödve érezné-e magát, ha az Egyesült Államok elállna az Irán elleni csapások megindításától. Mindössze annyit mondott:

„Vannak, akik így gondolják. Mások nem.”

Az amerikai hadihajók érkezése aggodalmakat keltett egy közvetlen összecsapás lehetősége miatt Iránnal, amely figyelmeztetett: rakétatámadásokkal válaszolna az amerikai bázisokra, hajókra és szövetségeseire – különösen Izraelre – egy esetleges támadás esetén. Trump azonban azt mondta, szerinte Irán inkább megállapodást kötne nukleáris és rakétaprogramjáról, mintsem amerikai katonai akcióval szembenézzen – és Teherán közölte, hogy készen áll a nukleáris tárgyalásokra, ha rakétái és védelmi képességei nem kerülnek a napirendre.

„Ellentétben a mesterségesen felfújt médiaviharral, a tárgyalások strukturális előkészületei haladnak” – mondta Ali Larijani, Irán legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának vezetője, egy nappal azután, hogy a Kreml bejelentette: Larijani tárgyalt Moszkvában az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal.

Irán elnöke, Masoud Pezeshkian szombaton azt mondta, hogy egy szélesebb konfliktus mind Iránnak, mind az Egyesült Államoknak ártana. Irán hadseregének főparancsnoka, Amir Hatami korábban figyelmeztette az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy erői teljes védelmi és katonai készenlétben állnak a válaszadásra.

A feszültség már hónapok óta nő a térségben a tüntetések elleni erőszak, valamint Irán nukleáris programja miatt, miközben több ország – köztük Törökország és Katar – közvetítői szerepet ajánlott a diplomáciai megoldás elősegítésére. (via The Guardian)