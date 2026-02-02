Bezár végleg az oroszlányi kis Spar, Czunyiné Bertalan Judit már máshova jár

Február 15-én végleg bezár Oroszlányban a kis Spar a Népekbarátsága út 35. szám alatt. Takács Károly polgármester pedig Facebookon tette fel a sokakat érdeklő kérdést: Miért? - szúrta ki a 24.hu.

Már csak azért is érdeklődött a polgármester, mert az önkormányzat semmilyen tájékoztatást nem kapott a bezárásról, miközben - mint írta - ez a döntés rájuk is hatással lesz, hiszen így csökken a környéken élők üzleti ellátottsága.

A Spar kommunikációs vezetője azt írta: egyetértenek Takáccsal és vérzik a szívük a döntés miatt.

Ennek hátterében azonban egy olyan ok-okozati összefüggés áll, melyben jelentős szerepet játszanak a kereskedelmi szektort érintő intézkedések, mint a kiskereskedelmi különadó, amely csak 2024-ben 32,4 milliárd forintunkat emésztette fel, vagy az árszabályozó intézkedések, – mint amilyenek az árrésstopok – melyek minden hónapban 1,5-2 milliárd forint veszteséget okoznak nekünk. Ezek az intézkedések sajnálatos módon az olyan kis alapterületű, lakóhelyközeli, kis bevásárlásokat lebonyolító, sok esetben parkoló nélküli üzleteinket érintik a legrosszabbul, mint amilyen a szóban forgó oroszlányi is, ahol a fentebb részletezett intézkedések miatt magasabb fix költségekkel vagyunk kénytelenek üzemelni, mely így a gazdaságos működést ellehetetleníti. A KSH adatai szerint évente sajnos ezres nagyságrendben zárnak be végleg boltok Magyarországon és kerül veszélybe egyes helyeken az élelmiszer-ellátásbiztonság is.

A Spar tehát az olyan, a kereskedelmi szektort érintő intézkedésekkel, mint a kiskereskedelmi különadó vagy az árrésstop magyarázták a bezárást.

És akkor jött Czunyiné Bertalan Judit fideszes országgyűlési képviselő, aki kiakadt.

Czunyiné szerint - akiről a posztjából kiderült, hogy tojást helyiektől, sajtot kézművestől vesz, amit lehet, azt meg előállít a saját kertjében, de szarvasmarhákat nem termel -, Takács polgármester csak udvariasan érdeklődött, mire „a Spar válaszolt valamit, valami igazán polgárpukkasztót”.

Azt írja, a kormányzati különadók és az árréstop miatt mennyi veszteségük van. Jó reggelt kívánok! Akkor jók voltak a vásárlók a Sparnak, amikor a milliárdos haszon dupláját húzták le Önökről, a vásárlókról. Az árréstop Önöket védte, védi. A kormány ezért vezette be, mert a multik és a globális kereskedelmi láncok még a rátettek volna egy lapáttal az orosz-ukrán háború inflációs hatásaira és azon is nyerészkedtek volna

A Fidesz országgyűlési képviselője azzal zárta eszmefuttatását: „Egy újabb multi, ahova ezután nem járok vásárolni.”