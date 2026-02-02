Fejszés gyilkost fogtak a nyomozók, pedig csak betörés miatt mentek

A hetvenes éveiben járó férfi Medgyesegyházán két és fél évvel ezelőtt egy ingatlanból többek közt kolbászt, kapát, kaszát, lombseprűt és vasvillát lopott, továbbá lefeszítette a lakóház falára szerelt fogyasztásmérő és nyomásszabályozó berendezések plombáit, és azokat is magával vitte.

Másnap reggel viszont már egy fejszével ölte meg az egyik haragosát, akivel régóta ismerték egymást, a 73 éves férfi ugyanis időnként segítséget, pénzt kért tőle, ezért irigy, élősködő embernek tartotta és haragudott rá.

A gyilkosság reggelén az áldozat meglátogatta a gyilkost, és összevesztek az anyagiakon. A házigazda épp fejszét élezett, dühében pedig a kezében lévő szerszámmal vágta fejbe látogatóját. Az áldozat próbált védekezni, de addig ütötte, amíg mozgott. Az összevert férfi a helyszínen életét vesztette.

A gyilkos akkor bukott le, amikor másnap a rendőrök kiérkeztek hozzá, mert el akarták számoltatni a betörés miatt. A házban azonban észrevették, hogy az ágyban egy letakart holtest fekszik.

A férfit első fokon 11 év év fegyházra ítélték, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azonban súlyosabb büntetést kért rá, azt szeretnék elérni, hogy ne emberölés, hanem különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítéljék el, és súlyosabb büntetést szabjanak ki rá. (via 24.hu)