Letartóztatták az Oscar-díjra jelölt iráni film, a Csak egy baleset forgatókönyvíróját Teheránban

Alig néhány héttel az Oscar-gála előtt Teheránban tartóztatták le a Dzsafar Panahi Csak egy baleset című, Oscarra jelölt filmjének egyik forgatókönyvíróját, Mehdi Mahmudiant (a filmről írt kritikánk itt olvasható). Mahmudiant azután vették őrizetbe, hogy néhány nappal korábban 16 társával együtt nyilatkozatban ítélte el Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot a tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépése miatt, írja az MTI a film képviselői által kiadott tájékoztatás nyomán.

A filmet a 444 élő rendezvényén, premier előtt mutattuk be előfizetőinknek a Cirkóval közös szervezésben Fotó: Bankó Gábor / 444

Az aláírók közül Mahmudian mellett Vida Rabbani újságírót és emberi jogi aktivistát, valamint Abdollah Momeni egyetemi diákvezért és a rezsim elleni aktivistát is letartóztatták. Dzsafar Panahi közleményben tiltakozott alkotótársa letartóztatása ellen, többek között azt írva: „Mehdi Mahmudian nem csupán emberi jogi aktivista és lelkiismerete miatt bebörtönzött fogoly, hanem tanú, hallgató és az erkölcsi jelenlét ritka példája - olyan személyiség, akinek hiánya azonnal érezhető a börtönfalakon belül és kívül is”.

A titokban forgatott Csak egy baleset című alkotást Franciaország nevezte az amerikai filmakadémia Oscar-mezőnyébe, a legjobb forgatókönyv és a legjobb nemzetközi film kategóriában is jelölték. A filmet a 444 élő rendezvényén, premier előtt mutattuk be előfizetőinknek a Cirkóval közös szervezésben, majd a vetítés után Szily László az elnyomó rendszerek elleni küzdelemben személyesen is tapasztalatokat szerző Haraszti Miklóssal beszélgetett a felmerült morális és emberi jogi kérdésekről.

A film, amely tavaly Arany Pálma-díjat kapott Cannes-ban, Panahi legutóbbi börtönélményein alapul. A rendező, akit tavaly ősszel egy év börtönre és kétéves kiutazási tilalomra ítélték rendszerellenes propaganda vádjával, Mahmudiannal is a börtönben ismerkedett meg. Alkotótársa letartóztatása után Panahi, aki jelenleg külföldön tartózkodik filmje promócióját támogatva, azt nyilatkozta, hogy az ellene hozott őszi ítélet ellenére visszatér Iránba.

Az iráni elnöki hivatal honlapján vasárnap közzétették annak a 2986 embernek a nevét, akik az utóbbi hetekben erőszakba torkollt utcai tömegtüntetéseken vesztették életüket. Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency (HRANA) aktivistaszervezet adatai szerint azonban a 6700-at is meghaladja a halottak száma, akik többségükben tüntetők voltak. A hatóságok emellett közel ötvenezer embert vettek őrizetbe.