Meghalt a lengyel kerékpáros, aki el akart tekerni a világ leghidegebb helyére

Holtan találtak egy lengyel kerékpárost Oroszország távol-keleti régiójában, Jakutföldön. Adam Borejko holttestét január 31-én fedezték fel Handyga településen egy hotelszobában, mintegy 400 kilométerre keletre a régió fővárosától, Jakutszktól.

A helyi mentőszolgálat közlése szerint délután 5 körül találták meg, miután egész nap nem hagyta el a szobáját. A Jakutföldi Mentőszolgálat közlése szerint Borejko január 24-én regisztrált a szolgálatnál, és biztonsági eligazítást kapott, mielőtt másnap megkezdte volna útját.

Borejko azt tervezte, hogy Jakutszkból Ojmjakonba kerékpározik, ahol a téli hőmérséklet mínusz 50 fok alá süllyedhet. Az útvonal teljes hossza körülbelül 914 kilométer, az expedíció 2026. január 25-től február 18-ig tartott volna. A mentőszolgálatok elmondása szerint Borejko a tervek szerint január 25-én indult útnak, és több közép-jakutiai településen is áthaladt.

A kerékpárjáról származó nyomkövető adatok szerint január 31-én, helyi idő szerint este 8 óra körül jelentkezett be egy helyi szállodába

„Jó állapotban érkezett, nem panaszkodott rosszullétre vagy fagyásra, egyszerűen lefeküdt. Másnap reggel nem hagyta el a szobáját” – nyilatkozta a szállodai személyzet egyik tagja.

A hatóságok egyelőre vizsgálják az esetet, a halál oka egyelőre nem ismert.

Borejko egy projekt utolsó állomásaként tekintett a jakutföldi útra, korábban azt nyilatkozta, a kísérlete célja, hogy tesztelje az emberi test tűrőképességét hőségben, magaslaton és extrém hidegben is.