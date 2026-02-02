Nem engedett át egy embert a zebrán, megbírságolták a lengyel igazságügyi minisztert

Közlekedési szabálysértés miatt kapott bírságot a lengyel igazságügyi miniszter, Wlademar Żurek, aki a szabálysértés idején épp a közveszélyes közlekedők ellen ígért szigorú fellépést – írta meg a Notes From Poland.

A szabálysértés ráadásul egy interjú közben készült, amit Filip Nowobilski készített a YouTubera. Sorozatában Nowobilski ismert közszereplőket interjúztat meg, miközben azok egy régi Fiatot vezetnek. A miniszter a volán mögött magyarázott, mikor áthajtott a zebrán, amin akkor már egy nő is éppen áthaladóban volt.

Az interjú készítője már a felvételen azt mondta, hogy Żurek majdnem elütött egy nőt, de a miniszter akkor még tagadta tettét. Később már azt mondta, a rendőrség dolga dönteni, majd magától lemondott a mentelmi jogáról, és bocsánatot kért, mondván, a politikusokra is ugyanúgy vonatkoznak a törvények.

Żurek tavaly júliusban lett miniszter, korábban Krakkó kerületi bíróságán bíráskodott. Egyike volt azoknak a bíróknak, akik aktívan ellenezték a Jog és Igazságosság (PiS) kormányzása alatt bevezetett igazságügyi reformokat. Kinevezése óta feladatának tekinti, hogy a jelenlegi kormány felelősségre vonja a PiS-kormány azon tagjait, akik visszaéltek a hatalmukkal.